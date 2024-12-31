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80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 老盟：勿以年齡為標準

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
鬆綁巴氏量表牽動許多問題，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，盼政府提出配套措施、評量方式多元化。本報資料照片
鬆綁巴氏量表牽動許多問題，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，盼政府提出配套措施、評量方式多元化。本報資料照片

雇用外籍看護申請依據的「巴氏量表」，因為申請不易，多次引發醫師和家屬衝突，掀存廢之爭。立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，可以免去巴氏量表評估，直接申請看護移工。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，此修法恐引發長照亂象，看護挑人照顧，家屬經濟負擔也加重。

張淑卿指出，聘僱外籍看護的條件放寬後，雖然便民，可望減輕家庭照顧者負擔，但是也可能造成許多人爭相聘僱，產生「搶工潮」，排擠到現有23萬已聘僱外籍看護者的權益。

不用巴氏量表即可申請外籍看護，等於是變相鼓勵健康長輩聘請外籍看護，導致有限資源被錯置。張淑卿認為，以目前國內20多萬名外籍的人力，政策開放後，恐致看護只挑健康長者照顧，不願繼續照顧中重症患者，他們該怎麼辦？

張淑卿呼籲，政府應該全盤考量長照政策，擬定配套措施，還有要有一套評量工具來評估長者狀況，不應以年齡作為免評標準。「這是年齡歧視。」張淑卿說，許多長輩身體明明還很健康，真正需要的是自理自助的健康支持方案。

超高齡社會來臨，張淑卿觀察，社會嚴重充滿高齡歧視，外界一直用「年齡」來評斷年長者是弱者、不能從事某些活動、需要被照顧，甚至高齡者使用這些資源後會拖垮國家財政。張淑卿強調，不要把原罪丟到老人身上，鬆綁巴氏量表牽動許多問題，盼政府提出配套措施、評量方式多元化，才能真正照顧到身心障族群、中重度的失能者。

外籍看護 巴氏量表

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