均溫創127年最高 2024有感地震破紀錄

台灣今年不只有史以來最熱，地震也相當多，民眾要多注意防震！中央氣象署31日回顧今年氣候指出，全台年均溫為攝氏24.97度，創下了自1897年以來的歷史新高，其中也有8個氣象站創下了高溫紀錄。另外，有感地震確實較往年高出3、4倍，而且不僅東部多，中南部也不少，氣象署官員提醒民眾做好防震。

8測站創最高溫

氣象署指出，今年為台灣自1897年有紀錄以來最熱的一年，全台年均溫達攝氏24.97度，打破2020年的攝氏24.91度的紀錄。不僅台灣，全球氣溫也呈現異常偏高的趨勢，幾乎確定2024年將成為自1850年以來的最暖年份。截至29日，台灣平均氣溫比百年均值高出攝氏1.66度。

另外，淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武等8個測站均創下自設站以來的最高均溫紀錄。雨量方面，2024年總降雨量接近常年正常值，但分布不均。春雨和梅雨季降水偏少，而夏秋兩季因颱風帶來充沛降雨，局部地區雨量偏多。今年秋季共有15個颱風生成，為歷史第3多的年份。

明年初氣溫偏低

對於明年氣候預測，氣象署指出，目前熱帶中東太平洋海溫偏冷，顯示反聖嬰現象正在發展，雖然強度較弱，預測明年春季後海溫將回歸正常。歷史數據顯示，反聖嬰隔年（2025年）初的台灣氣候可能氣溫偏低、西半部雨量略少。不過，明年1至3月平均氣溫接近正常的機率較高，降雨量則可能偏少。

針對地震方面，中央氣象署地震測報中心主任吳健富則說，今年台灣的有感地震較往年高出3、4倍，已達514起，而且不僅東部多，中南部也不少。至於這是否為下一個大地震來襲的前兆？吳健富則表示，目前地震仍無法預測，只能做好防震的準備。

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