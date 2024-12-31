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歌仔戲保存者陳剩辭世 文化部將頒贈旌揚狀

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者陳剩今日辭世，享耆壽91歲。陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供
台北市傳統表演藝術「歌仔戲」保存者陳剩今日辭世，享耆壽91歲。陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供

歌仔戲資深藝師陳剩今辭世，享耆壽91歲。文化部長李遠聞訊感到不捨並表示，自己剛於12月初在傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中與陳剩見面，且歌仔戲是台灣特有的無形文化資產，陳剩終生致力歌仔戲的傳承發揚，文化部將頒發旌揚狀予以表彰，傳藝中心也將盡速將已完成的陳剩生命史對外發布，以表達對其的追思及感念。

文化部指出，陳剩生於1933年的新莊中港厝，為著名歌仔戲小生演員。自幼生長在養父鄭傳來的戲班「永樂園」，因而開啟歌仔戲演藝生涯，她師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，活躍於外台歌仔戲演出。陳剩擅演做工扎實的正古路戲，基礎正是從永樂園、進鳳社、新復興、柏華等劇團一路累積而來，無論唱、念、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，演出深受觀眾肯定，拿手劇目有《斬經堂》、《山伯英台》、《大紅袍》等。

文化部表示，陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台北市無形文化資產保存深具貢獻。她曾於1994年獲教育部民族藝術薪傳獎，2008年經台北市政府認定為「歌仔戲」保存者，肯定她在歌仔戲表演藝術上的成就。

文化部長李遠（左）今年12月初在傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中與陳剩（右）見面。圖／國立傳統藝術中心提供
文化部長李遠（左）今年12月初在傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中與陳剩（右）見面。圖／國立傳統藝術中心提供

文化資產 文化部 歌仔戲

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