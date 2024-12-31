流感門診人數暴增 北市開放12歲以上民眾接種Novavax疫苗

跨年將至，出國、聚會人潮激增，也增加流感傳播機率，北市衛生局宣布，明年起新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種，因國內進貨數量有限，北市首批獲分配1萬餘劑，民眾接種前可先洽疫苗合約醫療院所預約掛號。

衛生局指出，近期全球新冠肺炎陽性率略升，且隨著氣溫驟降，近一周類流感門診也明顯增加，就診人次較上周多1萬3362人次，北市新冠併發重症個案已累積26件，其中6人因感染而喪失寶貴生命且均未接種新冠JN.1疫苗，呼籲長者及具慢性疾病等高風險族群，如未接種新冠JN.1疫苗者，應盡速完成接種，提升保護力。

衛生局表示，目前國內提供接種新冠JN.1疫苗分為莫德納及Novavax 2種製程不同的廠牌，莫德納是mRNA疫苗，而Novavax是蛋白質次單元疫苗，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，接種後約2周產生保護力，已接種過莫德納JN.1疫苗者，則無須再接種。

衛生局說，北市提供未滿12歲幼童接種多劑型疫苗僅餘800劑，集中於聯醫十二區院外門診部提供接種至疫苗用罊為止，請家長攜帶尚未接種兒童完成接種，前往接種新冠疫苗時應攜帶健保卡，未成年者接種應協同家屬簽署同意書。

此外，公費流感疫苗北市剩餘量不足9萬劑，1月1日起，出生滿6個月以上民眾皆可接種，尚未接種流感疫苗者可併同接種。