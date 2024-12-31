流感疫情高峰估春節前後 單週就診上看15萬人次

衛福部疾管署今天表示，22日至28日類流感門急診就診10萬9100人次，較前一週上升13.5%，流感進入流行期，預估疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週類流感就診上看15萬人次。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，國內門急診類流感百分比達11.2%，超過流行閾值11%，已進入流行期。

郭宏偉說明，12月24日至12月30日新增19例流感併發重症，另新增10例死亡。本流感季自今年10月1日起截至12月30日累計369例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，另外死亡病例累積85例；死亡數為近10年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧說明，22日至28日類流感門急診就診共10萬9100人次，較前一週9萬6145人次上升13.5%，近期呈上升趨勢。根據疾管署模型預測，目前疫情呈現上升趨勢，春節前後達高峰，屆時單週就診人次將高達15萬。

國際疫情部分，疾管署指出，北半球流感活動度第50週起明顯上升，往來頻繁國家中以日本升幅最劇，於2週內驟升至往年高峰水準且較往年提早3至4週，預期疫情將持續上升；中國北方、韓國及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地亦出現緩升趨勢。

防疫醫師林詠青提醒，近期日本不管是流感或者是COVID-19（2019冠狀病毒疾病），疫情都是相當嚴峻，但因接種到產生保護力需要2週，因此春節或228連假有出國需求的民眾，可盡快在明年元旦開放全民接種流感疫苗後，盡快接種。

不少民眾會在今晚聚會、跨年，林詠青建議，若是人與人之間距離比較近的狀況，就算是在空曠地方，還是有可能被旁邊的人傳染，因此建議佩戴口罩，尤其老年人、小朋友與慢性疾病患者更要注意，並注意個人衛生習慣與手部衛生。

除流感疫苗，疾管署表示，明天起也將提供民眾接種COVID-19最新Novavax JN.1疫苗，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種；並提醒尚未接種最新JN.1疫苗者，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，儘早接種莫德納或Novavax疫苗。