交通部5支箭穩定花蓮交通 明年已28艘次郵輪申請掛靠

0403地震衝擊花蓮交通及觀光，今年花蓮港18艘次國際郵輪全數取消，少了約2.2萬人次旅客；觀光署也說，今年受地震影響，約有52萬人次的國際團客取消。交通部航政司今表示，明年預估已有28艘次國際郵輪申請掛靠花蓮港，可望帶來3.2萬人次旅客，交通部也推出五支箭穩定花蓮聯外交通量能。

交通部航政司長韓振華表示，穩定的運輸是花蓮觀光復甦的關鍵，因此從海、陸、空著手推出五支箭。第一支箭是「建立SOP」，在花東緊急災害時期，3小時啟動海陸空疏運；第二支箭是「完善海運服務設施」，今年6月啟用花蓮港14號碼頭通關設施，可供1.5萬噸跳島郵輪靠泊，並提供碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費全免優惠。

第三支箭是「增加台北花蓮航班」，交通部與民航局協助花蓮縣政府向行政院爭取，籌得今年及明年共3048萬元，用於增加花蓮航線運能，維持天天有台北-花蓮航班，並每3個月滾動檢討。第四支箭是「鐵公路恢復雙向通行」，台9線下清水橋已提前完成重建，同時取消台9線和仁-崇德段平日管制限制。

最後一支箭是「花蓮交通引客補助」，觀光署今年投入10.6億元推動「花蓮3.0住宿加碼」，後續將延長「台灣好行」電子票證全免優惠及「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，預計執行至明年10月31日。觀光署表示，目前全台台灣好行共有84條路線，目標明年增加到100條，今年搭乘人次約556萬，已較去年467萬人次增加約2成。

韓振華表示，今年已帶動逾225萬人次前往花東旅遊，創造逾107億元觀光產值，明年花蓮港預報郵輪已達28艘次，創疫後新高，首艘挪威天空號郵輪將於1月26日停泊花蓮，預計帶來2800名旅客。

民航局長何淑萍也說，疫情前有香港快運，今年12月12日也恢復香港與花蓮對飛，目前已有22架次、2751人次搭乘，其中國內旅客占36%、外籍旅客占63%，希望藉此讓其他國家旅客也能透過香港到台灣。此外，花蓮今年有24架次包機，包括河內、富國島、廊曼等，未來也希望爭取更多包機旅客。