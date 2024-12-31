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交通部5支箭穩定花蓮交通 明年已28艘次郵輪申請掛靠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮將軍府獲選觀光署百大亮點之一。記者周湘芸／攝影
花蓮將軍府獲選觀光署百大亮點之一。記者周湘芸／攝影

0403地震衝擊花蓮交通及觀光，今年花蓮港18艘次國際郵輪全數取消，少了約2.2萬人次旅客；觀光署也說，今年受地震影響，約有52萬人次的國際團客取消。交通部航政司今表示，明年預估已有28艘次國際郵輪申請掛靠花蓮港，可望帶來3.2萬人次旅客，交通部也推出五支箭穩定花蓮聯外交通量能。

交通部航政司長韓振華表示，穩定的運輸是花蓮觀光復甦的關鍵，因此從海、陸、空著手推出五支箭。第一支箭是「建立SOP」，在花東緊急災害時期，3小時啟動海陸空疏運；第二支箭是「完善海運服務設施」，今年6月啟用花蓮港14號碼頭通關設施，可供1.5萬噸跳島郵輪靠泊，並提供碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費全免優惠。

第三支箭是「增加台北花蓮航班」，交通部與民航局協助花蓮縣政府向行政院爭取，籌得今年及明年共3048萬元，用於增加花蓮航線運能，維持天天有台北-花蓮航班，並每3個月滾動檢討。第四支箭是「鐵公路恢復雙向通行」，台9線下清水橋已提前完成重建，同時取消台9線和仁-崇德段平日管制限制。

最後一支箭是「花蓮交通引客補助」，觀光署今年投入10.6億元推動「花蓮3.0住宿加碼」，後續將延長「台灣好行」電子票證全免優惠及「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，預計執行至明年10月31日。觀光署表示，目前全台台灣好行共有84條路線，目標明年增加到100條，今年搭乘人次約556萬，已較去年467萬人次增加約2成。

韓振華表示，今年已帶動逾225萬人次前往花東旅遊，創造逾107億元觀光產值，明年花蓮港預報郵輪已達28艘次，創疫後新高，首艘挪威天空號郵輪將於1月26日停泊花蓮，預計帶來2800名旅客。

民航局長何淑萍也說，疫情前有香港快運，今年12月12日也恢復香港與花蓮對飛，目前已有22架次、2751人次搭乘，其中國內旅客占36%、外籍旅客占63%，希望藉此讓其他國家旅客也能透過香港到台灣。此外，花蓮今年有24架次包機，包括河內、富國島、廊曼等，未來也希望爭取更多包機旅客。

觀光署長周永暉表示，花蓮的觀光結構要慢慢復甦，包括香港包機、北花航班增班都是重要指標，現也跟台鐵溝通，希望增加觀光列車推動鐵道旅遊。在郵輪方面，也跟美國公司積極行銷，包括爭取基隆港、高雄港作為母港。

交通部預估，明年已有28艘次國際郵輪申請掛靠花蓮港，可望帶來3.2萬人次旅客。記者周湘芸／攝影
交通部預估，明年已有28艘次國際郵輪申請掛靠花蓮港，可望帶來3.2萬人次旅客。記者周湘芸／攝影
花蓮不少景點及旅宿業均貼出安全公告，盼提升旅遊信心。圖為慶修院公告。記者周湘芸／攝影
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位於花蓮縣吉安鄉的慶修院為不少旅客必到訪之處。為記者周湘芸／攝影
位於花蓮縣吉安鄉的慶修院為不少旅客必到訪之處。為記者周湘芸／攝影
花蓮慶修院內的佛像因今年0403地震毀損。記者周湘芸／攝影
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花蓮縣政府 郵輪

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