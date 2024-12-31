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虎尾若瑟醫院長今天交接 台安醫院副院長卓瑩祥接任

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
天主教虎尾若瑟醫院新舊院長交接，由台安醫院前副院長卓瑩祥（右）接任。記者蔡維斌／攝影
天主教虎尾若瑟醫院新舊院長交接，由台安醫院前副院長卓瑩祥（右）接任。記者蔡維斌／攝影

雲林縣最早的大型醫院天主教虎尾若瑟醫院今天新舊院長交接，由若瑟醫院董事長浦英雄主持，新任院長由前台安醫院副院長卓瑩祥接任，新院長將以推動院務3.0為目標，興建雲林最大的長照大樓為首要任務。

若瑟醫院1955年成立迄今約70年，當年天主教嘉義教區主教牛會卿，鑑於雲林偏鄉醫療資源極度缺乏，遠從歐洲請來松喬與畢耀遠兩位神父，以「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，從小診所發展成地區教學醫院規模。

今天舉辦新舊院長交接儀式，若瑟醫院董事長浦英雄、雲林副縣長謝淑亞及各大醫療院所代表出席觀禮，原任院長李聰明將印信交接給第6任新任院長卓瑩祥，李聰明獲聘為顧問，期能倚重他多年成功經驗繼續協助醫院發展。

李聰明回顧9年任期，以「財務平衡、評鑑優等」理念推動院務，不僅達標且完成醫院升級，更深耕長照領域有成，他以「當責、守法、包容」6字勉勵同仁，期盼卓院長上任帶來新氣象。

在台北市台安醫院服務逾32年的卓瑩祥，歷經小兒科主任、醫務部主任、醫務副院長等職，醫療資歷豐富。他說，30多年前曾在若瑟醫院短期服務，今天算是「回娘家」，上任後將持續與台大雲林分院、成大斗六分院、北港媽祖醫院等緊密合作，朝若瑟3.0目標前進，尤以擴大長照領域為要、守護雲林長者健康。

他說，雲林縣高齡人口多，長照醫療「絕不能落後」，院方正規畫將新建長照大樓，目前協調土地取得，期能早日動工。

虎尾若瑟醫院卸任院長李聰明（左）以若瑟創院神傳承給新院長卓瑩祥，持續為雲林醫療努力。記者蔡維斌／攝影
虎尾若瑟醫院卸任院長李聰明（左）以若瑟創院神傳承給新院長卓瑩祥，持續為雲林醫療努力。記者蔡維斌／攝影
天主教虎尾若瑟醫院新舊院長交接，由台安醫院前副院長卓瑩祥（右）接任。記者蔡維斌／攝影
天主教虎尾若瑟醫院新舊院長交接，由台安醫院前副院長卓瑩祥（右）接任。記者蔡維斌／攝影

主任 長照 雲林

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