2024末班車！國光客運正式向台東說掰了！

敵不過大環境的變遷，國光客運歷經半年的苦撐，今天2024最後一天發出末班車後，正式停駛1778南迴大武-枋寮路線，宣告全面退出台東縣。未來，路線將由幸福巴士替代。許多民眾不捨與感嘆的說，「過去車內令人難忘的嘔吐，吃烤鳥、茶葉蛋場景，只能留在回憶了」。

公路局表示，國光客運原定服務到今年6月30日，考量尚未有可替代交通方案，幾經協調才延後服務到今年底停駛；目前達仁鄉幸福巴士車已正式投入接手路線，巴士從達仁往返枋寮兩端採預約方式跨域服務，延伸公共運輸的服務範圍，貼近在地的生活，滿足偏鄉民眾需求。

50年前台汽客運服務連結高雄往返台東路線後，從金龍號、金馬號、中興號到國光號，都會必行駛蜿蜒崎嶇又狹窄的南迴公路，沿途停留楓港及大武兩處中繼站，車上空氣瀰漫著熟食、家畜、嘔吐等五味雜陳的氣味，因而留下搭台汽走南迴「沒吐過」就不算坐過的經典名言。

1991年南迴鐵路通車後，台汽客運面臨營運衝擊，搭乘人數下滑，開始減班，2001年台汽改民營化成立國光客運，但2020年南迴拓寬工程通車，又加上隨後疫情影響，2022年初停駛高雄至台東路線，保留屏東枋寮到鄰近的台東大武路線，不過，仍經營困難，最終選擇停駛命運。

今天下午4點30分國光1778最後一班客運從大武出發後，就正式宣告國光客運全面退出台東縣。許多民眾得知消息都相當不捨與感嘆，有人說，「令人難以忘懷的公車路線，至今想起來都覺得好有趣」；也有人說，「每逢過年車上還會幫忙抓亂飛的雞鴨，還有野生動物呢」。

「可惜！但是又何奈？」大武鄉張姓鄉民感嘆說，不管是台汽還是國光，都走過這條令人難忘的路線，雖然停駛了，其實國光客運可以學台鐵，改觀光路線，像是解憂號就很成功。另吳姓鄉民笑說，過年車上幫忙抓雞抓鴨很正常，抓錦蛇就真的很扯，司機不得不路邊停車把人放下車，再來抓。