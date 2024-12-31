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雙樂園首次聯名！玩花蓮海洋公園、送高雄義大樂園

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
義大遊樂世界充滿異國風情，度假感十足。圖/義大遊樂世界提供
義大遊樂世界充滿異國風情，度假感十足。圖/義大遊樂世界提供

雙樂園空前聯名！遠雄海洋公園與高雄義大遊樂世界首度攜手合作，推出超值雙樂園限定套票，即日起至2025年1月24日，只要至遠雄海洋公園的官方網路商城購買海洋公園全票（每張990元），即可免費獲得義大遊樂世界全票，總值達1,980元。

這次雙樂園的聯名合作，以「海陸雙遊一路向東嗨玩」為主題，讓旅客可一次探索東、南台灣的好玩景點，嗨玩雙樂園。同時，也剛好搭上2025年1月17、18、19日三天，由五月天領銜的《一路向東》演唱會，橫跨高雄與花蓮兩地，旅客可以暢遊雙樂園，還能參與音樂盛會。

限定套票購買方式也很簡單，旅客只需於2025年1月24日前至遠雄海洋公園官方網路商城（https://shop.farglory-oceanpark.com.tw/）選購「暢玩雙樂園」套票，即可購買遠雄海洋公園全票一張，獲贈高雄義大遊樂世界全票一張，數量有限、售完為止。遠雄海洋公園的入園期間為2025年1月3日至1月24日，線上購票後、於入園期間內至海洋公園現場，即可領取義大門票，贈送的義大門票的使用期限至2025年3月31日。

遠雄海洋公園除了陸上活動精彩，水底世界也很繽紛多彩。圖/遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園除了陸上活動精彩，水底世界也很繽紛多彩。圖/遠雄海洋公園提供

海洋公園 義大

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