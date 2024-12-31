雙樂園首次聯名！玩花蓮海洋公園、送高雄義大樂園

雙樂園空前聯名！遠雄海洋公園與高雄義大遊樂世界首度攜手合作，推出超值雙樂園限定套票，即日起至2025年1月24日，只要至遠雄海洋公園的官方網路商城購買海洋公園全票（每張990元），即可免費獲得義大遊樂世界全票，總值達1,980元。

這次雙樂園的聯名合作，以「海陸雙遊一路向東嗨玩」為主題，讓旅客可一次探索東、南台灣的好玩景點，嗨玩雙樂園。同時，也剛好搭上2025年1月17、18、19日三天，由五月天領銜的《一路向東》演唱會，橫跨高雄與花蓮兩地，旅客可以暢遊雙樂園，還能參與音樂盛會。