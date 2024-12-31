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遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

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日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
日本呼吸道病毒的疫情嚴峻，疾管署示警，日本北海道、東北及關東地區等，其染疫案例顯著增加。圖／疾管署提供
日本呼吸道病毒的疫情嚴峻，疾管署示警，日本北海道、東北及關東地區等，其染疫案例顯著增加。圖／疾管署提供

歲末元旦假期，又要迎來寒假，近期不少人赴日旅遊，在台躲過病毒，卻在日本染病。衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，日本不管流感或是新冠都相當嚴峻，這兩項病毒都有疫苗可以防範，但是接種後要2周才可以獲得完整保護力，呼籲民眾盡快接種流感及新冠疫苗獲得保護力。

我國往來頻繁國家中日本疫情升幅最劇烈，根據疾管署監測疫情，日本新冠疫情上升，病例連續5周增加，病例高於去年同期，特別是北海道、東北及關東地區顯著增加；加上新年假期將至，預期呼吸道病毒疫情會持續上升。

林詠青表示，明年起全民皆可接種公費流感疫苗，在新冠疫苗部分也放寬，讓不適合接種mRNA疫苗者也可以接種Novavax JN.1疫苗。提醒民眾前往出國前可以接種疫苗，也要注意手部衛生，前往人潮壅擠處也建議配戴口罩。

除了日本，在兩周內驟升至往年高峰水準且較往年提早3至4周，國際疫情部分，北半球流感活動度約在今年的12月9日後起明顯上升，中國大陸北方、韓國及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地也於12月18日起出現緩升趨勢。

新冠疫苗 日本 疫情

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