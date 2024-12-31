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今年國際旅客約785萬 觀光署明年鎖定印度、紐澳市場
交通部觀光署原訂定今年1000萬人次國際旅客目標，觀光署長周永暉今表示，截至29日共777萬名國際旅客，預估全年約785萬人次，其中，韓國客達100萬人次，菲律賓、泰國及美國也表現不錯，明年希望掌握飛行時間在4至8小時的印度及紐澳市場。
周永暉指出，今年0403地震後，取消了52萬人次的團體旅遊，今年已有777萬人次，全年預計落在785萬至787萬人次之間，還有很多努力空間。其中，韓國突破100萬人次，菲律賓、泰國、美國也都不錯很有潛力。
周永暉表示，明年希望掌握飛行時間4至8小時的印度跟紐澳市場，上半年預計在雪梨成立台灣觀光旅遊服務分所；且外交部已經審核同意，預估明年9月在孟買成立駐外辦事處。另外，北美跟歐洲也需要有深化跟引客，明年北美西雅圖跟荷蘭阿姆斯特丹也要成立台灣觀光服務分處。
周永暉指出，明年的引客措施分為首遊族跟重遊族，其中首遊族以北部為主，搭配泰國成立永續旅遊專案辦公室，主打到和平島、壯圍傳藝中心等地；至於重遊族則以嘉義到台東南迴的部分。此外，泰國有很多高端團喜歡買東西，會在購物上爭取更便捷方式。
他也說，國際觀光客高鐵買一送一明年預計會持續推動，今年使用最熱絡的是新加坡跟馬來西亞旅客。另外，過去很多歐洲線會在泰國下機，明年大阪舉辦萬國博覽會，希望爭取到台灣轉機能多停留一下。
周永暉指出，台灣燈會過去在國際上也是重要指標，另外還有自行車旅遊節，今年環法賽吸引3000多名外國客參與，也在法國總部獲得好評，明年預計持續在日月潭舉辦環法賽，透過運動休閒加強外國體驗。
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