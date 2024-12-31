跨年到！ 專家提2大行為恐亂作息、增體重 親揭解方

今天是2024年的最後一天，在開心迎接2025年前，跨年大吃狂歡、熬夜，都隱含作息紊亂與變胖的風險。專家對此指出，平時作息正常的人，如要參加跨年活動，可在傍晚前適量飲用咖啡，幫助度過午夜12時，若要吃三餐以外的消夜，需留意攝取熱量的多寡，一有睏意別硬撐熬夜，硬熬夜將嚴重影響身體運作，增加肥胖風險。

許多民眾會選在每年的最後一天，積極參與跨年活動，但跨年夜暗藏「傷身風險」，除了會晚睡或熬夜，為了提振精神，多喝兩杯咖啡、能量飲料，也可能一路玩通宵，直接迎接日出，或是參加各地的升旗典禮。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，若在今天攝取過量的咖啡，可能會打亂原有的作息與生理時鐘，導致上班日當天精神不濟，而吃消夜，則有變胖的風險。

許惠玉建議，平時作息正常的民眾，若只想撐過今天午夜12點，獲得跨年的儀式感，可以在上午或是下午時段，適度喝一些咖啡，幫助提振精神，但攝取的咖啡因宜不超過300毫克，容量約為市售的3杯的中杯拿鐵咖啡。

許惠玉說，如果不喜歡喝咖啡，可以以茶代替，又或是在鄰近午夜12時前，進行耗氧量較低的有氧運動，能促進大腦分泌腦內啡（Endorphins），幫助中樞神經興奮。如果喝了咖啡或是茶，又或是適度做一些低度有氧運動，仍無法提振精神，睏意滿滿，千萬別硬撐，過度與身體機能對抗，會嚴重影響身體運作。

許惠玉表示，如果準備通宵熬夜的民眾，免不了會有「第四餐」的宵夜計畫，她提醒民眾，應留意攝取熱量的多寡，成人一天總熱量應以1500大卡為限，如果抵抗不了第四餐的餐點選擇，今天的三餐的攝取量，應適度減量，並多攝取蔬果、蛋白質等不容易形成體脂肪的營養素，讓身體不因為歡快的年節氛圍，增加生病的風險。