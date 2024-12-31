快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

聽新聞
0:00 / 0:00

與陳剩結緣70餘年 廖瓊枝歌仔戲擬出版《三藏出世》

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
資深藝師陳剩（右）與藝師廖瓊枝（左）共同守護歌仔戲逾70載。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供
資深藝師陳剩（右）與藝師廖瓊枝（左）共同守護歌仔戲逾70載。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供

歌仔戲資深藝師陳剩今逝世，享耆壽91歲。自111年與陳剩合作《三藏出世》的廖瓊枝歌仔戲文教基金會除表示極度震驚與不捨，也提到明年將有「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，讓陳剩的歌仔戲劇本與影音有機會永存於世。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣表示，先前與陳剩聯繫時，其身體狀況極佳，還話當年了許久，「實在沒想到會這麼突然。」她也說，陳剩人雖遠去，不過「腹內」經典戲會永留傳。蔡欣欣回憶《三藏出世》讀劇展演的情況說，當時大稻埕曲藝館內座無虛席，陳剩「腹內」經典戲齣熱鬧進行著，而陳剩當時也對演出頗為滿意，更將戲服致贈給薪傳優秀團員。

蔡欣欣提到，廖瓊枝歌仔戲文教基金會從111年首次與陳剩合作，完成《三藏出世》口述說戲、文字記錄與安歌討論，紀錄陳剩的經典戲齣與唱念精華，更將台北市政府「首批」登錄的台灣歌仔戲資深藝師陳剩所專擅的「古冊戲」經典戲齣的表演文本完整保留下來。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會指出，台灣歌仔戲老藝人日漸凋零，台灣歌仔戲亟需在歷史上留下過去的活戲劇藝精華。特別是功底札實，腹內飽足，技藝精湛，唱念作表嚴謹講究的陳剩。歷經三年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，廖瓊枝歌仔戲文教基金會努力記錄、保存台灣歌仔戲資深藝人「腹內」劇藝精華，且計畫於明年提出「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」。

「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，擬將112年讀劇錄影、113年藝師傳習影音紀錄，以及113年舞台演出影音等成果集結出版，為陳剩的古冊戲《三藏出世》留存完整記錄。廖瓊枝歌仔戲文教基金會說，這將成為台灣歌仔戲重要的演劇史料；同時也可提供社會大眾及專業研究者，了解《三藏出世》從口述說戲到舞台演出的歷程，發揮歌仔戲習藝傳承、社會推廣與學術研究等功能。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會表示，陳剩雖已遠去，典型在夙昔，老藝師過去為歌仔戲努力的精神將隨著記錄永久留存，口述劇本與劇藝薪傳的《三藏出世》首演圓滿落幕，幕前幕後所有夥伴齊心協力為陳剩「圓夢」。也見證了陳師與90歲藝師廖瓊枝，共同守護歌仔戲逾70載的深厚情誼。

歌仔戲資深藝師陳剩自111年與廖瓊枝歌仔戲文教基金會合作《三藏出世》。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供
歌仔戲資深藝師陳剩自111年與廖瓊枝歌仔戲文教基金會合作《三藏出世》。圖／廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供

北市 歌仔戲 舞台

延伸閱讀

歌仔戲資深藝師陳剩驚傳過世 享耆壽91歲

陳清波文教基金會助學金頒獎 累計受惠學生達4397人

「廖瓊枝劇本集」見證歌仔戲傳承 預告2025旗艦大戲

與楊麗花王不見王？　葉青洩真相：她還問我怎麼瘦的

相關新聞

流感門診人數暴增 北市開放12歲以上民眾接種Novavax疫苗

跨年將至，出國、聚會人潮激增，也增加流感傳播機率，北市衛生局宣布，明年起新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Nova...

交通部5支箭穩定花蓮交通 明年已28艘次郵輪申請掛靠

0403地震衝擊花蓮交通及觀光，今年花蓮港18艘次國際郵輪全數取消，少了約2.2萬人次旅客；觀光署也說，今年受地震影響，...

80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 老盟：勿以年齡為標準

雇用外籍看護申請依據的「巴氏量表」，因為申請不易，多次引發醫師和家屬衝突，掀存廢之爭。立法院會今日三讀通過「就業服務法」...

2024末班車！國光客運正式向台東說掰了！

敵不過大環境的變遷，國光客運歷經半年的苦撐，今天2024最後一天發出末班車後，正式停駛1778南迴大武-枋寮路線，宣告全...

明起流感、新冠全民公費接種 幼兒A肝疫苗接種日程調整

2025年1月1日起擴大6個月以上民眾皆可接種公費流感疫苗，加上現在已經開放的新冠疫苗，2025年起全民接種「左流右新」...

東勢林場遊樂區推出期間限定優惠 折扣最高63%

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。