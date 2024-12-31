與陳剩結緣70餘年 廖瓊枝歌仔戲擬出版《三藏出世》

歌仔戲資深藝師陳剩今逝世，享耆壽91歲。自111年與陳剩合作《三藏出世》的廖瓊枝歌仔戲文教基金會除表示極度震驚與不捨，也提到明年將有「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，讓陳剩的歌仔戲劇本與影音有機會永存於世。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣表示，先前與陳剩聯繫時，其身體狀況極佳，還話當年了許久，「實在沒想到會這麼突然。」她也說，陳剩人雖遠去，不過「腹內」經典戲會永留傳。蔡欣欣回憶《三藏出世》讀劇展演的情況說，當時大稻埕曲藝館內座無虛席，陳剩「腹內」經典戲齣熱鬧進行著，而陳剩當時也對演出頗為滿意，更將戲服致贈給薪傳優秀團員。

蔡欣欣提到，廖瓊枝歌仔戲文教基金會從111年首次與陳剩合作，完成《三藏出世》口述說戲、文字記錄與安歌討論，紀錄陳剩的經典戲齣與唱念精華，更將台北市政府「首批」登錄的台灣歌仔戲資深藝師陳剩所專擅的「古冊戲」經典戲齣的表演文本完整保留下來。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會指出，台灣歌仔戲老藝人日漸凋零，台灣歌仔戲亟需在歷史上留下過去的活戲劇藝精華。特別是功底札實，腹內飽足，技藝精湛，唱念作表嚴謹講究的陳剩。歷經三年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，廖瓊枝歌仔戲文教基金會努力記錄、保存台灣歌仔戲資深藝人「腹內」劇藝精華，且計畫於明年提出「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」。

「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，擬將112年讀劇錄影、113年藝師傳習影音紀錄，以及113年舞台演出影音等成果集結出版，為陳剩的古冊戲《三藏出世》留存完整記錄。廖瓊枝歌仔戲文教基金會說，這將成為台灣歌仔戲重要的演劇史料；同時也可提供社會大眾及專業研究者，了解《三藏出世》從口述說戲到舞台演出的歷程，發揮歌仔戲習藝傳承、社會推廣與學術研究等功能。