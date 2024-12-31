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流感進入流行期 春節高峰就診預估上看15萬人次

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，流感預計會在明年1月下旬農曆春節前後達到高峰，屆時預估會有15萬人次就診。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，流感預計會在明年1月下旬農曆春節前後達到高峰，屆時預估會有15萬人次就診。記者李青縈／攝影

類流感進入流行期，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，流感就診占比達11%，門急診就診達10萬9千人次；預計疫情會在明年1月下旬農曆春節前後達到高峰，屆時預估會有15萬人次就診。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，上周流感門急診就診約10萬9千人次，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.2%，超過流行閾值的11%，進入流行期。近四周合約實驗室監測顯示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主。

國內上周新增19例流感併發重症病例、死亡10例，本流感季自今年10月1日起截至12月30日累計369例，年齡層以65歲以上長者為多。另死亡病例累積85例，死亡數為近10個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗

防疫醫師林詠青指出，重症中最年輕的個案為北部30多歲男性．本身有高血壓跟慢性病腎臟史，沒有接種流感疫苗，12月中旬出現呼吸喘，後來到醫院懷疑有肺炎，但沒有接受建議住院。3天後因為症狀沒有改善，出現發燒、意識狀態改變再度就醫，發現腎功能異常兩側肺炎、肺水腫，肺炎合併呼吸衰竭跟腎臟損傷，收治加護病房治療，目前住院近兩周，症狀有好轉。

流感死亡個案中最年輕的北部40多歲女性，林詠青說，該個案有氣喘病史並且沒有接種流感疫苗，11月下旬一開始先是發生劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力，一開始診所就醫被認為是感冒、給予一般口服藥，後來症狀加劇有肺炎、呼吸衰竭，合併敗血性休克，因此收治加護病房治療，但仍惡化，住院3周後不幸過世，為流感併發肺炎呼吸衰竭。

疾管署呼籲，歲末年初，民眾探親、旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險增加，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

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