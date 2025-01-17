農曆春節旅遊購物、喝星巴克，怎麼刷都好超值！星展eco永續卡期間限定海外旅遊指定地區最高9.8%回饋
蛇年的腳步將近，各地已開始準備迎新春活動！過年走春、家族旅遊、出國血拼，當然要先挑選一張好用的信用卡來Stand by！星展eco永續卡自2025/1/1至6/30，存戶卡友權益大升級！國內外最高 3% 回饋，國外指定地區最高 6.8% 回饋，支持指定的永續消費加碼回饋最高 11.8% 回饋，一般消費也有無腦刷1.2%回饋無上限，讓卡友不只過個好年，還有好康好運享不完！
VIP 福利大放送！過年就用它來補財庫
農曆春節是消費旺季，領完年終獎金、發紅包後，想要聰明理財，就用星展eco永續卡來補財庫！6/30前，星展銀行存戶升級加碼，享國內外最高 3% 回饋、國外指定地區最高 6.8% 回饋，eco 消費包括：星展社企、特斯拉電動車充電、Gogoro資費等，最高 11.8% 回饋（含原權益回饋，再享指定行動支付消費額外加碼 1.8% 刷卡金，每月上限 300 元），讓你怎麼刷都好超值！
星展豐盛理財客戶 、星展豐盛私人客戶，可享VIP等級回饋，福利大放送！爽賺國內外最高 6% 回饋，國外指定地區最高 9.8% 回饋，eco 消費 最高 14.8% 回饋（含原權益回饋，再享指定行動支付消費額外加碼 4.8% 刷卡金，每月上限 600 元），也就是說，不管你想買什麼，都相當於94折起跳，精打細算的你，當然要把握難得的好康清空購物車！
出國旅遊最高 9.8% 回饋，一般消費也有無腦刷1.2%回饋
春節前後有計畫出國的朋友，星展eco永續卡在手，讓你天天都能刷得很開心，無論你想去日本、韓國、泰國、新加坡、美洲、歐洲，星展存戶都享有最高 6.8% 回饋，星展銀行VIP直接上看 9.8% 回饋，讓卡友不只能省下換外幣現鈔的麻煩，也完全不用擔心海外手續費。
除此之外，1/31前，用eco永續卡支付當次國際線機票或達旅行社團費80%以上，可享1次以優惠價NT $100使用龍騰卡指定機場貴賓室，讓旅途過程更舒適、愉悅，堪稱是「春節旅遊首選神卡」。
國內旅遊消費也很好刷，eco永續卡提供無腦刷1.2%回饋，現金積點無上限，無論是開車加油、或是購買高鐵車票、刷保費、超商購物、街口支付等，都可同享，低門檻、簡單又高回饋，順手就能省錢，因此在社群引發高度好評，許多卡友紛紛表示：「不用想太多，給我現金回饋就對了」、「我也是被eco卡的回饋燒到，每個月結算時真的很有感」、「綁電子支付也有回饋，這點超讚，出國回饋超值更是不用說！」
星粉必收！星巴克儲值10%刷卡金回饋
開工衝刺業績，打氣咖啡喝起來！使用eco永續卡綁定星巴克隨行卡APP自動儲值功能或進行單筆線上儲值，可享10%刷卡金回饋，等於現打9折，讓上班族一開工就有好心情，eco永續卡蛇麼優惠都給你，讓你蛇麼都有，蛇麼都旺！過年除舊佈新，不能只換新衣，更要換張新的招財卡！
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