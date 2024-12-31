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勞退自提逾118萬人 較112年增近12萬人

中央社／ 台北31日電

勞動部統計，自願提繳退休金的勞工人數已逾118萬人，多數提繳6%，其中以30至49歲年齡層逾60萬人最多；與去年相比，自提人數增加約11.9萬人。

事業單位即將申報員工113年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，勞動部勞保局提醒各事業單位，申報時應將勞工於該年度內個人自願提繳退休金金額，於申報薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。

勞動部今天舉辦例行業務說明會，勞保局勞工退休金組長楊佳惠表示，最新統計至今年10月，自願提繳退休金勞工人數為118萬3965人，占總數約15.41%，其中多數皆自提6%。

楊佳惠指出，若與去年自提106萬4618人相比，今年增加11萬9347人。今年自提的勞工中，以30至49歲占最多數、達60萬2733人，約占自提人數的一半。

楊佳惠分析，由於30至49歲年齡層的勞工數相對較多，薪資也有一定水準，所以自提部分會相對較高一些。

勞保局提醒，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度內自願提繳金額，填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除該自願提繳金額。

勞保局舉例說明，假設113年度勞工每月工資總額為新台幣4萬5000元（勞退月提繳工資歸級為4萬5800元），年終獎金2個月，總計全年薪資所得為63萬元；當年度每月自願提繳6%退休金，則扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報3萬2976元（4萬5800元乘6%乘12個月），給付總額欄位應填報59萬7024元（63萬元扣除3萬2976元）。

勞保局提醒勞工，在明年度報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中扣除，如發現未扣除或金額有誤，應儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，維護自身權益。

勞動部 薪資 退休金

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