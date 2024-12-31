估再過1個月腸病毒脫離流行期 嬰出生就染腸病毒住ICU

2024年最後一天腸病毒仍處於流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，上周門急診就診人次達1.4萬人次，跟前一周相比下降10.6%，腸病毒疫情現在處於下降階段，預計明年1月中旬可以脫離流行期，不過，上周仍通報新增2例重症，分別是一位北部未滿1個月新生兒及南部一位10多歲男童。

疾管署防疫醫師林詠青指出，北部出生僅4天的男嬰在12月18日出現新生兒黃疸、發燒、發紺及血氧下降情形，經檢驗發現白血球及血小板偏低，肝指數升高，疑似腸病毒併發腦膜炎，隨即收治新生兒中重度病房並通報，住院期間發生瀰漫性血管內凝血病變，轉收治兒童加護病房，10天後出院，檢驗後確認為感染腸病毒的伊科病毒11型併發重症。

林詠青表示，疫調時發現，男嬰的雙親在男嬰出生前1至3天有出現類似症狀，推測是周產期感染導致。伊科病毒為新生兒常見感散的腸病毒型別，症狀包含發燒、活動力及食慾下降、紅疹、腹瀉等，可能引發現心肌炎等重症。

另一名10多歲南部男童在12月5日出現發燒、咳嗽及流鼻水等症狀到診所就醫，12月11日出現肢體無力、頸部痛症狀，12月14日再度就醫並收治住院，經過核磁共振（MRI）發現脊髓炎，並且為感染腸病毒D68型併發重症，經過治療後在12月下旬順利出院。

林詠青說，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症。

依據疾管署監測資料顯示，第52周即12月22日至12月28日門急診就診計1萬4434人次，較前一周的1萬6137人次下降10.6%，疫情呈下降趨勢，惟仍處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

今年累計10例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例、克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒11型及腸病毒D68型各1例，其中年齡未滿1歲幼童計7例，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說明，家中嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，避免與其他嬰幼兒接觸，並應留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療。另，適逢年末，跨年、聚餐等親友歡聚活動增加，提醒民眾持續落實肥皂勤洗手並維持良好衛生習慣，降低疾病傳播風險。