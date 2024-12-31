跨年夜外食注意 食品稽查：春水堂、涮乃葉食安亮紅燈

現代人外食比例高，衛福部食藥署今天公布「113年公共運輸場站周邊餐飲業稽查專案」，上榜的業者不乏民眾熟悉的品牌，如春水堂、涮乃葉、四海遊龍等，分別因為原料檢出防腐劑、湯底標示問題以及貯存過期的蒜味油膏桶，地方衛生局已裁罰業者或上游供應商。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，為提升公共運輸場站周邊及內部餐飲衛生安全，於今年9至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站周邊及內部餐飲業者，查核重點包含食品業者登錄、逾有效日期食品或原料、直接供應飲食場所標示及食品良好衛生規範（GHP）準則等，並抽驗相關產品。

鄭維智指出，此次專案共查核128家，其中有1家業者，被查獲貯存逾有效日期食品原料，及1家標示不符規定；抽驗273件成品及食材，3件麵製品及豆製品分別檢出防腐劑及殺菌劑不合格，1件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處新台幣19萬元整。

本次共有6家業者被裁罰，分別為四海遊龍新竹民族門市，因被查獲效期分別到2024年9月6日及8日的蒜味油膏桶，因原料逾有效期限，由新竹市衛生局裁罰6萬元；涮乃葉台南遠百成功店，則是直接供應飲食場所未標示火鍋類食品的湯底及品名，總公司雲雀國際股份有限公司登記在台北市南港區，由台北市衛生局裁罰4萬元。

成品及食材抽驗部分，吃得巧海苔飯卷彰化民生店，因自製紅茶腸桿菌科超標，由彰化縣衛生局裁罰3萬元；吃得巧海苔飯卷彰化新生店和高雄龍一美食館橋頭店，都是豆乾檢出殺菌劑過氧化氫殘留，產品來源均為雲林縣「百豐商行」，由雲林縣衛生局合併裁罰供應商3萬元；春水堂台南遠百店的細麵，被檢出檢出防腐劑「苯甲酸」，依規定為不得檢出，台南市衛生局裁罰製造商「福昇食品有限公司」3萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，依同法第44條處6萬元至2億元罰鍰。

另食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰；直接供應飲食場所供應食品品名標示健康字樣，違反食安法第28條規定，依同法45條處4萬元至400萬元罰鍰。