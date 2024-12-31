快訊

離婚快樂！裘莉、小布惡鬥8年停戰 2025年正式恢單

涉貪汙洗錢等3罪遭判12年半 林姿妙喊冤：司法已被政治綁架

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

健保署長石崇良：健保收入破億元大診所加強管理 最快115年納評鑑

中央社／ 台北31日電
衛福部健保署石崇良說，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。聯合報系記者沈能元／攝影
衛福部健保署石崇良說，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。聯合報系記者沈能元／攝影

近期有診所醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，醫界出現加強管理大診所聲浪，健保收入破億元的大診所幾乎形同地區醫院，健保署擬加強管理，最快115年納評鑑，未通過將不可用健保。

當診所規模越來越大，細分科別看診，執行手術類型增加，患者人數變多，隨之而來的是醫療事故件數上升，林口長庚醫院院長陳建宗過去曾向媒體指出，觀察到台灣近年診所規模越開越大，手術項目變多，但大診所醫療人員訓練時數要求不如大醫院，呼籲衛福部通盤檢視。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天接受媒體聯訪表示，多科別聯合診所與服務量高的大診所，醫療品質等確實需要受檢視，現階段採取健保收入超過新台幣2億元診所必須公開財報。根據健保署民國111年度財務報告，提報診所為遠東聯合診所、書田泌尿科診所、安慎診所。

石崇良表示，正在規劃下一步將要求健保申報量大的診所，必須接受評鑑，以確保病人權益與醫療服務品質，讓民眾受到妥善醫療照護，「病人量大，確實就可能會出事」，大診所確實有必要接受較高要求，如手術安全、感染管控、X光檢查輻射安全評鑑等。

石崇良說，以醫療院所財報顯示，地區醫院平均健保申報中位數為1.2億元，若診所健保申報超過1億元，基本上幾乎形同地區醫院，初估全台灣約有28家大診所健保申報超過1億元，研擬未來健保收入破億元大診所應該接受評鑑，未通過評鑑，健保將不再與診所特約。

石崇良表示，健保收入破億元大診所納入評鑑，評鑑標準將與醫策會討論，健保署將儘速完成「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修法，預計114年農曆過年後預告，新制下半年實施，最快115年開始向大診所進行評鑑，未來每4年須評鑑1次，確保大診所醫療品質。

中華民國診所協會全國聯合會榮譽理事長陳宏麟說，一般診所通常規模小，人員配置少，業務單純，1年健保收入5000萬元是大戶，申報到1億元就不是想像中的診所，勢必有與小診所不同的處方，評鑑目的不僅是確保醫療品質，更可釐清申報量高的原因，避免基層總額遭衝量稀釋。

健保署 手術 石崇良

延伸閱讀

長者免繳健保費暫緩 石崇良揭修法若過陷入「此窘境」

老人免健保費暫緩推動 石崇良：守住量能互惠

大型診所醫療品質令人憂心 健保署祭「診所評鑑」新制

癌藥事前審查將採線上、雙盲機制 加速精準給付

相關新聞

防重大食物中毒求償無門 蔣萬安拍板通過「寶林條款」

北市今年3月發生一起寶林茶室中毒案，釀4死、30多人中毒。市長蔣萬安今市政會議拍板通過「寶林條款」，擴大要求「供不特定人...

70歲以上晚期癌友免巴氏量表 腫瘤醫：照護需求差異大

立法院會今天三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍...

麻疹醫院群聚+2 監測者突破2000人…另有柬埔寨境外移入

麻疹醫院群聚擴大，衛福部疾管署今公布上周新增3例麻疹病例包含2例醫院群聚本土個案，以及1例境外移入。疾管署疫情中心主任郭...

濟州航空空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況：恐衍生2疾患

南韓濟州航空29日發生空難事故，造成179人罹難，生還的其中一名李姓空少，被送到當地醫院甦醒後頻頻提問「發生什麼事情」。...

器官移植推手接任雙和醫院院長 李明哲：目標成醫學中心前段班

位於新北中和的雙和醫院今舉行第六屆院長交接典禮，新任院長由專精器官移植的外科醫師李明哲接任，今交接典禮中，由卸任院長程毅...

PM₁₀三級防制區 新增新北、台中、彰化、南投、嘉市

環境部依據今年9月30日修正發布的空氣品質標準，並以近3年空氣品質監測數據為基準，修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。