器官移植推手接任雙和醫院院長 李明哲：目標成醫學中心前段班

位於新北中和的雙和醫院今舉行第六屆院長交接典禮，新任院長由專精器官移植的外科醫師李明哲接任，今交接典禮中，由卸任院長程毅君將印信交給李明哲，期許雙和醫院持續茁壯，邁向新高度。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，程毅君以創新思維帶領雙和醫院克服層層挑戰，不僅通過醫學中心評鑑，於2024年正式升格為醫學中心，持續守護大台北地區居民健康，並將永續文化及精神深化至全體同仁中，率領雙和醫院貫徹淨零碳排目標，並斬獲「國家永續發展獎」殊榮。

台北醫學大學校長吳麥斯指出，李明哲是台灣器官移植領域的權威，不僅醫術精湛，更具備俠醫仁心的情懷，並擁有豐富的溝通協調及跨團隊整合經驗。期許李明哲肩負起醫學中心的榮譽與重任，帶領雙和醫院持續進步。除引領神經醫學發展，精進急重症等核心醫療能力外，更要運用Gen AI等先進技術，以病人為中心，積極發展智慧醫療。

程毅君表示，這三年來雙和醫院在醫療本業上，積極配合國家衛生政策，幫助民眾在後疫情時代管理自身健康，並佈局智慧醫療，將先進科技、人工智慧與臨床醫療照護結合，優化民眾就醫體驗與醫療服務品質；卸任後，將擔任北醫大創新發展執行長，持續為醫療服務及教育奉獻心力。

李明哲表示，雙核醫院將持續精進核心醫療技術，提升急重症醫療照護品質，不負民眾對於醫學中心期待，也期許雙和醫院成為區域內指標醫學中心。