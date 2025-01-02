米其林雙星年菜 – 山海樓手工臺菜餐廳 澎拜宴席料理 開運輕鬆迎好年

山海樓2025 好運亨通外帶年菜。 圖／山海樓 提供

農曆春節在即，團圓時刻少不了熟悉的臺菜滋味，以精緻臺式手路宴席菜聞名的米其林一星、綠星餐廳 – 山海樓，獻上賀年美食，為新的一年注入滿滿祝福。象徵圓滿、經典台式味道的星級圍爐饗宴仍是許多消費者年節家庭團聚的首選，春節期間許多人選擇到餐廳與大家一同感受熱鬧的年味，更有不少人選擇將星級美味，帶回家中愜意享受。

山海樓腿庫花膠海鮮羹。 圖／山海樓 提供

山海樓行政主廚 – 蔡瑞郎，為了讓不想外出的客人在家也能品嚐由山海樓的賀歲暖心滋味，年年堅持以當日手工現做、常溫取貨的限量外帶年菜，回家簡易覆熱，即可享用如同餐廳般的美味。往年熱銷的 「好運亨通外帶年菜合菜」、各式經典手路菜 「山海豪華拼盤」、「紅蟳極品海鮮米糕」、「麻油雞米糕」、「甘蔗燻雞」、「白斬雞」，及傳承蓬萊閣師傅黃德興傳授的20年代宴席菜 - 「一品寶鍋」、「肚包雞」、「清湯四寶」、「魷魚螺肉蒜」，還有喜慶必備的「佛跳牆」等暖心湯品；同時不能錯過山海樓定番商品 「山海珍寶盒 – 經典版」及有著最美麗三牲美名的 「山海珍寶盒．祈福拜拜禮」，打開就能美味上桌，更能簡單料理成為除夕圍爐餐桌佳餚，輕鬆享受精緻細工的台式手路宴席，豐盛美味又十足體面。

山海樓紅蟳極品海鮮米糕。 圖／山海樓 提供

除了由主廚蔡瑞郎精心安排的各式星級美味外，為了傳遞台灣美好的飲食文化，不斷在找尋各種屬於這塊土地味道的山海樓，在2022 年末與國際大賽常勝軍 「台風造酒」再次聯手，特別加入了帶領臺灣酒莊在國際間獲獎無數的高雄餐旅大學副教授陳千浩，三方攜手合作推出限量酒款「山神風 埔桃酒風味桶啤酒」，經由橡木桶沉靜淬煉帶來質樸的木質辛香調，同時蘊藏蜜餞、熱帶水果的氣息，除了啤酒的爽快外，更有著細緻優雅的小威石東白葡萄酒5號 – 山海樓專款，以精彩台灣料理搭配迷人的地酒所打造的美味盛宴，歡慶農曆春節的到來，帶來一年的好運連連，山海樓外帶年菜滿訂到數中，敬請把握最後時間。2025年 1 月 20 日前皆可預訂，山海樓服務專線(02)-23513345。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山海樓黑糖桂圓米糕粥。 圖／山海樓 提供