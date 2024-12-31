麻疹醫院群聚+2 監測者突破2000人…另有柬埔寨境外移入

麻疹醫院群聚擴大，衛福部疾管署今公布上周新增3例麻疹病例包含2例醫院群聚本土個案，以及1例境外移入。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增3個案在12月20日至27日間發病，並於12月24日至29日出疹；分別為50多歲男性、30多歲男性，與先前公布的個案有共同空間暴露，另一位為40多歲柬埔寨境外移入個案。

2例本土個案為先前醫院群聚事件相關，與先前個案有共同空間暴露，且後續出現發燒及出疹等症狀經採檢後確診。境外移入的個案則是在12月2日至19日曾至柬埔寨工作，返國後因出現發燒、發冷、咳嗽等症狀曾至診所2度就醫，並經轉診至醫院經通報採檢後確診，目前個案已解除隔離。

郭宏偉說，麻疹醫院相關群聚事件迄今共計確診14例，包含12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，衛生單位已掌握相關接觸者共2456人，其中209人監測期滿；此次群聚事件將監測至2025年1月20日。另柬埔寨境外移入個案接觸者共223人，預計監測至2025年1月15日。

疾管署統計，我國今年截至12月30日累計29例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例（含4起群聚），另10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另航空器感染3例。今年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

另國際疫情部分，亞洲部分國家自今年下半年疫情上升，與我國往來頻繁國家中，泰國自7月起疫情明顯上升，10月單月報告近2千例病例達到高峰，11月已趨緩。柬埔寨自10月起病例數持續上升，尤其在學校和某些邊境省份，目前全年累計375例。

越南迄今已通報疑似病例超過2萬例，其中確診近5000例，相較去年確診數已逾百倍，死亡7例，大多數病例發生在南部地區，包括胡志明市、同奈省、平陽省和巴地頭頓省，該國胡志明市自9月起爆發疫情，目前疫情仍持續，北部河內市、海陽省等於近期也出現疫情，有擴散趨勢。日、韓今年迄今均累計報告約40餘例，相較前4年略增，惟尚未達新冠疫情前規模。

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署提醒如被匡列為接觸者之民眾，請落實自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並盡量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

疾管署建議，1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。