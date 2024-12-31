天仁茗茶醇韻品好年 陳年老茶特王 、913茶王系茶點 饗一個有質感、有品味的年!

天仁茗茶今年春節推出各式茶葉、茶點，還有專屬優惠，是送禮自用都合宜的好選擇。 圖／天仁茗茶 提供

農曆春節是華人最重要且重視的親友團聚節慶，無論是走春訪友伴手禮或是家中待客的飲食，高品質的茶葉與茶點 絕對都是最完美的選擇。天仁茗茶特別精選特色茶葉與茶點，讓大家過一個有質感、有品味的新年。

十年歲月醞釀「陳年老茶特王」 茶中精品送禮首選

陳年老茶特王是封存10年的高品質烏龍茶，口感溫潤，並有獨特梅子香氣。 圖／天仁茗茶 提供

茶已經從專業品茗而成為生活化的飲品，也漸漸受到年輕人的喜愛，且一直在送禮名單中居高不下，為了讓消費者不用擔心如何挑選，天仁茗茶特別設計最適合傳遞心意與祝福的茶禮。

其中，年底推出的「茶和天下-陳年老茶特王」，更是值得收藏的茶中精品，此款茶品是將1600公尺產區的高品質烏龍自2013年封存至今，琥珀色的茶湯柔潤，並具有梅子的香氣，特別是醇厚的回甘滋味，冬天喝起來有著溫暖的感受，適合自家享用，做為賀禮更是隆重。

期間限定「冬之茶」以金色小龍帶來吉祥喜氣

季節限定「冬之茶」包裝討喜，搭配「蛇行百福壺」，套裝送禮更具誠意。 圖／天仁茗茶 提供

而「冬之茶」今年的風味特別好，由於在10月生長季節裡，連續兩個颱風帶來豐富雨水，使茶的香氣有更好的展現，在上市之前就受到注目，而且是季節限定商品，甚至不少資深茶友早早就預訂，由於包裝設計上別具巧思，紅色的茶罐上，象徵生機與活力的金色小龍在祥雲中翱翔，以稻穗妝點，並呈現「25」圖樣，祝福來年豐收富饒，充滿吉祥喜氣。特別適合做為春節賀禮的選擇。

此外，為因應蛇年，天仁特別推出的「蛇行百福壺」，壺型以圓為基礎，寓意圓滿，壺把為心型二頭蛇甜蜜依靠著，有家和萬事興的美好寓意。以「冬之茶」搭配「蛇行百福壺」，以套裝方式餽贈親友，更加誠意滿滿。

享受幸福健康的春節茶點時光

913奶茶口味在小茶酥中神還原，裸食燕麥脆片味道好又營養健康。 圖／天仁茗茶 提供

春節圍爐正餐大魚大肉總是好豐富，但下午茶談天話家常時，推薦喝茶飲、喫茶食，讓健康與美味兼具。首先是茶粉們敲碗回歸的「913奶茶小茶酥」，威化餅乾中夾著茶香濃郁的內餡，一口一個的小巧尺寸，方便入口，是過年必囤點心，數量有限售完為止。

還有新上市的「913花生芝麻裸食燕麥脆片」，講究天然美味，選用優質大燕麥片結合在地台灣花生、高品質芝麻，低溫烘烤呈現香脆口感，再灑上天仁913茶粉，尾韻充滿茶香，滋味高雅，營養健康，除了當零食也是早餐的好選擇，更重要的是吃花生有讓「好事發生」的好兆頭！茶風味的點心搭配優質好茶是最完美的飲食結合，讓您與親友共享一段幸福茶點時光。

天仁茗茶71年老字號，送禮或自用超優選

年節無論送禮或自用，茶葉與茶點都是健康幸福好選擇，開業71年的天仁茗茶更是優質品牌保證，而且即日起至2月12日推出以茶為禮加價購活動，單筆發票金額500元以上，即可以399元加購新年限定包裝的313茶王 或 319茶王，讓您在年節恣意品味台灣茶葉專家的在地好茶，過一個有質感的年。