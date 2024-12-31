長者免繳健保費暫緩 石崇良揭修法若過陷入「此窘境」

「老人福利法部分條文修正草案」今天於立法院審查，但國民黨團表示，黨團大會已充分討論，並認為還有討論空間，暫緩推動。衛福部健保署長石崇良今天接受媒體採訪「診所評鑑」新制時，聽聞媒體告知修法暫緩，展露出了笑容。石崇良說，若修法通過雖然對健保財務有所影響，但重要的是將會破壞「健保精神」。

「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈，黨團進而下修級距至5%。為此，衛福部昨天下午緊急舉行記者會指出，若修正條文通過將嚴重衝擊健保及社安網社工人力，預計健保將於115年「提前破產」，屆時勢必調漲全民健保費。

石崇良說，健保精神是互惠互利、量能付費，依個人能力，每個人都有貢獻，從來不會以年齡作為繳健保費的依據，如果是65歲以上長者保費由政府支應，6歲、18歲以下沒有收入的未成年者，政府是否也要補貼，但政府仍會依據個人能力給予不同的補貼，如低收入戶由政府百分之百補貼、一般受雇階級自付3成、雇主付6成、政府補1成；農漁民自付4成、政府6成。

石崇良說，如果修法通過，這樣的邏輯將被破壞，以後就沒完沒了，「永遠都談不完了」。