防重大食物中毒求償無門 蔣萬安拍板通過「寶林條款」

北市今年3月發生一起寶林茶室中毒案，釀4死、30多人中毒。市長蔣萬安今市政會議拍板通過「寶林條款」，擴大要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應強制投保公共意外責任險，原300平方米以上下修為150平方米以上，並新增投保食品中毒險。

本次修法也要求業者需要資訊透明化，規定消費場所必須將公共意外責任保險單及繳費證明張貼於場所內明顯處，供消費者查看。並列有過渡期間條款，讓業者有足夠時間適應新規定，增訂過渡期間條款，以利宣導並降低衝擊。

另外，雙北外送員逾6萬人，為保障外送員權益，北市政會議今天也通過修正「北市外送平台業者管理自治條例」，修正重點包括平台「調整外送報酬前應與工會協商」、「報酬變更應於14日前以網際網路公告並通知工會及外送員」、「每季至少辦理協商會議一場次」、「應設置休息時間提醒機制」並加強罰則等。

市長蔣萬安表示，外送平台管理，台北走在最前面，除了在中央還沒有專法時已有自治條例外，這次修正的兩個重點又再往前一步、確保外送員勞工朋友的權益。

蔣萬安分享，前一陣子看到很多平台業者無預警的大幅降低平台業者每一單的報酬，也讓大家認為有勞資不對等的情形；所以這次的修正，包括「未來如果要調降薪資必須先通知工會」，確實是往前邁一大步。他也強調，雙北有6萬多的外送員，應該要加強宣傳告知、讓勞工朋友看到台北市很願意確保他們權益。

蔣萬安說，雙北外送員超過六萬，也顯示外送經濟完全改變人們的生活形態，市府這次修訂條例很重要的考量就是保障這些日常生活已經不可或缺的外送員權利。他提到前幾天公平會否決了Uber Eats和Foodpanda的併購案，他也相信主要的考量可能就是避免出現單一業者的市佔率超過九成，長久下來外送員的報酬就很有可能毫無保障、外送餐飲的品質也可能因為利潤成本考量而降低。

另外，今天市政會議也通過修正「北市重陽敬老禮金發放金額標準」，將現行規定85歲到98歲長者的重陽敬老禮金發放金額，從現行1500元提高到3000元。蔣萬安宣布照案通過，後續將函請行政院備查及議會查照。