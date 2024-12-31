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嘉基門診更換系統混亂 嘉基工會批評匆促上線、加重基層負擔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基工會表示，嘉義基督教醫院更新門診系統，卻發生病歷遺失、領藥指示錯誤等亂象，影響士氣與醫療服務品質，提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試。記者李宗祐／翻攝
嘉基工會表示，嘉義基督教醫院更新門診系統，卻發生病歷遺失、領藥指示錯誤等亂象，影響士氣與醫療服務品質，提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試。記者李宗祐／翻攝

嘉義基督教醫院本月初更換門診系統，不料卻出現病歷遺失、領藥指示錯誤等亂象；嘉基工會表示，一線人員承擔了所有風險壓力，影響士氣與醫療服務品質，提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試，切勿掉以輕心。

嘉基工會表示，12月5日嘉基門診更換新系統，造成大混亂，迄今已快1個月仍餘波蕩漾，雖大致可運作正常，但尚有一些問題還沒解決，院方宣稱會盡快完善，靜待明年可看到功能完整的新系統，提醒高層切勿掉以輕心。

工會表示，系統更新引發多重問題包括，部分患者的病歷資料錯誤或遺失，造成診斷與治療延誤，危及病人安全。檢查單無法生成或內容錯誤，患者需重新掛號，延誤診療進度，並加重基層醫護人員的工作負擔。藥品劑量與領藥指示錯誤，影響患者用藥準確性及治療成效。系統問題迫使人員進行額外人工操作，進一步影響資料準確性與診療結果。病患與醫護雙方壓力增加。

工會認為會系統更新混亂的根源在於，未經完整測試即匆忙上線，系統功能未與實際需求對接，導致運作困難。高層危機處理不足，上線後缺乏及時有效的應對措施，對前線人員的反饋反應遲緩。基層壓力加劇，一線人員承擔了幾乎所有風險與壓力，進一步影響士氣與醫療服務品質。

新年度嘉基會繼續更新其他單位的系統，急診是醫療體系重中之重；因此，工會提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試，切勿掉以輕心，類似門診新系統更新造成的大混亂，絕不容許發生在急診這種生命攸關的單位，否則就是一場大災難。

嘉基工會表示，嘉義基督教醫院更新門診系統，卻發生病歷遺失、領藥指示錯誤等亂象，影響士氣與醫療服務品質，提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試。記者李宗祐／翻攝
嘉基工會表示，嘉義基督教醫院更新門診系統，卻發生病歷遺失、領藥指示錯誤等亂象，影響士氣與醫療服務品質，提醒醫院高層，要做好完善的規畫和測試。記者李宗祐／翻攝

壓力 患者 風險

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