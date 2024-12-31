漫威插畫家操刀！台北101跨年夜首獻光雕秀 8位台灣運動英雄現身

今天跨年夜，台北101除了6分鐘煙火秀外，將於跨年夜晚間10點至11點，首度帶來「Team Taiwan Champion光雕秀」，台北101建議，台北市政府東南廣場為最佳欣賞地點。

「Team Taiwan Champion光雕秀」特別邀請國際知名插畫藝術家Bernard Chang擔任創作，他曾參與漫威（Marvel Studios）及DC（DC Comics）多部知名作品，包括「X戰警」、「死侍」、「鋼鐵人」、「超人」、「女超人」和「神力女超人」。同時，他也是「紐約時報」長期合作的暢銷插畫家。

在這次光雕秀中，Bernard Chang以擬真手繪動畫的形式，生動展現台灣運動英雄的風采，包括羽球金牌組合李洋與王齊麟、拳擊奧運金牌林郁婷、桌球名將莊智淵與林昀儒、羽球球后戴資穎、網球一姐謝淑薇，以及世界棒球12強中華隊長陳傑憲。