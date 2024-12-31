快訊

只送不賣！紫南宮元旦發蛇年錢母卡位戰 現場已破2千人如露營場

被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如氣炸喊告還原真相

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

大型診所醫療品質令人憂心 健保署祭「診所評鑑」新制

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署石崇良說，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。記者沈能元／攝影
衛福部健保署石崇良說，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。記者沈能元／攝影

許多基層診所愈開愈大，科別愈開愈多，一年申報健保費用甚至超過地區醫院，衛福部健保署為保障醫療品質、病人安全，研擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，一年申報健保費用逾一億元以上診所納入評鑑，並於明年農曆年後預告、下半年正式公告，目前全國至少有28家診所，將於2026年納入評鑑，若拒絕評鑑將不給予健保特約資格。

衛福部健保署長石崇良說，目前病人數量大的西醫基層診所目前有兩種型態，一種是一家診所內有許多不同的科別的聯合診所，以及醫療量能很高的診所，依「健保法」規定，一年申報健保超過2億元的醫療機構、檢驗所等，必須公布財報，因此，為確保病人安全，「研議將申報量大的診所納入評鑑，因為最近就有診所出事了」。

石崇良指出，依統計，全國地區醫院平均一年健保申報中位數為1.2億元，必須接受醫院評鑑，如果評鑑未過，將失去健保特約資格，也就是說，醫院無法提供健保醫療服務；因此，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已經算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。

「對於診所評鑑相關細節，目前還在研議中。」石崇良說，現行醫院評鑑項目，不見得完全適用診所評鑑，因診所沒有住院患者，但可能有留置過夜等情形，或是手術感染控制、Ｘ光輻射檢驗、藥局與藥安全等，相關評鑑細節將進一步與醫策會討論。

石崇良說，目前正研擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，預計明年農曆年後預告、下半年正式公告，並於2026年納入評鑑，目前規畫4年評鑑一次。

依健保署資料顯示，一年申報健保超過2億元，必須公布財報的診所，包括遠東診所、書田診所、安慎診所，而台北市禾馨新生婦幼診所一位劉姓醫師日前進行子宮鏡手術時，不慎刺穿子宮導致患者死亡，往後健保署將針對診所醫療品質嚴格把關。

健保署 患者 石崇良

延伸閱讀

病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

老福法修法 衛福部估115年健保恐破產全民漲保費

癌藥事前審查將採線上、雙盲機制 加速精準給付

醫院個別總額試辦 健保署擬推AI測風險輔助分流

相關新聞

80歲免評巴式量表可聘外籍看護修法通過 勞動部：深感遺憾

立法院今天表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將會衝擊重症家庭...

整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

2025年跨年即將到來，不少民眾都會安排戶外跨年行程，大眾運輸也調整營運時間，以利民眾活動結束後能順利搭車回家。聯合新聞網整理出全台北中南捷運、台鐵和高鐵在跨年期間的各項因應措施，讓讀者一文看懂。

台灣今年平均溫度破百年紀錄！1897年來最熱 8測站創高溫紀錄

中央氣象署今召開年終記者會，回顧2024年整年氣象及展望2025年春季狀況，氣象預報中心主任陳怡良指出，全球暖化趨勢持續...

跨年夜1地區有雨、元旦迎曙光機率低 明天之後水氣增加

今天跨年、明天元旦迎曙光，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天天氣穩定，只有東半部地區和恆春半島有零星短暫降雨機率，其...

濟州航空空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況：恐衍生2疾患

南韓濟州航空29日發生空難事故，造成179人罹難，生還的其中一名李姓空少，被送到當地醫院甦醒後頻頻提問「發生什麼事情」。...

病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。