大型診所醫療品質令人憂心 健保署祭「診所評鑑」新制

許多基層診所愈開愈大，科別愈開愈多，一年申報健保費用甚至超過地區醫院，衛福部健保署為保障醫療品質、病人安全，研擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，一年申報健保費用逾一億元以上診所納入評鑑，並於明年農曆年後預告、下半年正式公告，目前全國至少有28家診所，將於2026年納入評鑑，若拒絕評鑑將不給予健保特約資格。

衛福部健保署長石崇良說，目前病人數量大的西醫基層診所目前有兩種型態，一種是一家診所內有許多不同的科別的聯合診所，以及醫療量能很高的診所，依「健保法」規定，一年申報健保超過2億元的醫療機構、檢驗所等，必須公布財報，因此，為確保病人安全，「研議將申報量大的診所納入評鑑，因為最近就有診所出事了」。

石崇良指出，依統計，全國地區醫院平均一年健保申報中位數為1.2億元，必須接受醫院評鑑，如果評鑑未過，將失去健保特約資格，也就是說，醫院無法提供健保醫療服務；因此，一年申報健保超過1億元，就是一個月申報超過800萬元的診所，已經算是一家小型醫院規模，於醫療品質、病人安全應有所要求，必須接受評鑑。

「對於診所評鑑相關細節，目前還在研議中。」石崇良說，現行醫院評鑑項目，不見得完全適用診所評鑑，因診所沒有住院患者，但可能有留置過夜等情形，或是手術感染控制、Ｘ光輻射檢驗、藥局與藥安全等，相關評鑑細節將進一步與醫策會討論。

石崇良說，目前正研擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，預計明年農曆年後預告、下半年正式公告，並於2026年納入評鑑，目前規畫4年評鑑一次。

依健保署資料顯示，一年申報健保超過2億元，必須公布財報的診所，包括遠東診所、書田診所、安慎診所，而台北市禾馨新生婦幼診所一位劉姓醫師日前進行子宮鏡手術時，不慎刺穿子宮導致患者死亡，往後健保署將針對診所醫療品質嚴格把關。