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70歲以上晚期癌友免巴氏量表 腫瘤醫：照護需求差異大

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院今天表決通過「就服法」第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。本報資料照片
立法院今天表決通過「就服法」第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。本報資料照片

立法院會今天三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護。對此，不僅神經外科醫師擔心排擠失智病人照護資源，腫瘤科醫師也表示，即使是第四期癌症病人，仍有人能夠自理無虞，建議新制上路後，仍要設下一定程度評估條件或優先順序，才能把資源用在刀口上。

失智症協會理事長、長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊表示，協會對於以年齡區分、全面免評即可聘僱外籍看護感到憂心，新制將造成排擠效應，在有限的照顧資源中，如何讓最有需要的家庭得到幫助，需要有更多專家評估才能妥善分配，讓照顧資源集中在最弱勢的疾病患者，尤其是嚴重失能、失智的患者。

徐文俊建議，新制上路後仍應設計制度，判斷病人對照顧人力的需求程度，決定聘用外籍看護的優先順序，目前全台65歲以上長者，約8%罹患失智症，人數相較於失能、罹癌病患少很多，但各國均重視失智症病人照顧，澳洲近期才發布全國性失智症綱領，在在顯示失智症照顧的重要性，政策必須以客觀方式，兼顧失智症、癌症病患照顧需求。

「隨新藥新科技進展，癌症病人自理能力差別很大。」台灣癌症基金會執行長、林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震表示，癌症患者需要旁人照顧，且愈晚期照護負擔愈大無庸置疑，但在眾多新藥納入健保後，許多病人即使第四期仍可自理生活，甚至自己照顧的患者，有人罹患第四期肺癌仍持續上班，同時也有第四期癌症患者長期臥床，可見即使是同一期別的癌症，病人對照顧需求的差異仍大。

張文震說，自己門診病患需要額外照顧人力與否的比率大約是一比一，即半數病人不需要旁人照顧，就能自行生活、就醫看診，放寬免評巴氏量表條件是善意政策，讓更多癌友獲得照顧，但開了方便之門同時，必須留意如何把資源用在刀口上，除應讓最弱勢的病人獲得照顧，也要避免損及本國籍勞工就業權益，建議未來應設計配套措施，由醫療團隊、家屬、勞工局等單位，對符合就服法資格的民眾，申請外看前進行需求評估，提出建議。

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