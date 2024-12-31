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比進口效能翻倍 「四行式」作物苗移植機將上市

中央社／ 台北31日電

強化進口機具適地性，台東農改場今天表示，目前進口的日本連續紙穴盤移植機為單、雙行2種，已研發出「四行式」，效能倍增，多種雜糧、蔬菜苗適用，將技轉，約明年下半年量產上市。

農業部台東區農業改良場副研究員黃政龍告訴中央社記者，很多作物都是將種苗移植到田裡栽種，目前國內進口的日本連續紙穴盤移植機為單、雙行2種，很受歡迎，國外也有8行或更多行的款式，但沒引進，為了幫助農民提高效率，已完成「四行式」機型的研發，效能倍增。

其次，他說，這款農機搭配使用太陽能板，可對電瓶進行充電，且因為裝設在機體上方，也可遮陽。

台東區農改場所在地有很多原民部落，黃政龍說，這款新農機適用的作物，除了高麗菜、小白菜，像是龍葵以及雜糧類的小米、台灣黎及油芒經過測試，也都適用，作業效率每小時0.15公頃，成功率達92%，可提供原民部落栽種傳統作物提高效率、解決人力不足問題。

黃政龍也說，已有業者接洽，預計明年上半年簽約技轉，最快下半年可以量產上市。

價位方面，他說，對照日本進口單行機型市價約新台幣5萬元，雙行機型7萬、8萬元左右，這款國產四行式連續紙穴盤移植機可能約10萬元，適合產銷班一起分攤購置，或由農會購置，可搭配農業部農機購置補助措施減少開支，原民部落可再向原民會提計畫申請補助。

台東 農改場 農民

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