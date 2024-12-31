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80歲免評巴式量表可聘外籍看護修法通過 勞動部：深感遺憾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院今天表決通過「就服法」第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。本報資料照片
立法院今天表決通過「就服法」第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。本報資料照片

立法院今天表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護勞動部表示，新法將會衝擊重症家庭聘移工照顧權益，對此表達遺憾。

立法院於今天三讀通過就業服務法第46條條文修正案，年滿80歲以上長者得免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，不論健康與否都能直接申請聘僱家庭看護移工。

勞動部指出，根據內政部與衛福部相關統計顯示，我國80歲以上人口有91萬人，其中健康人口約53萬人，即使只有3成的健康長者提出申請，也會產生16萬名家庭看護移工的人力需求，加上每年自然增加約1萬的人力需求，預計將產生十數萬的缺口。

勞動部表示，目前外籍家庭看護工22.7萬人，此次修法預期新增大量移工需求，不僅將導致家庭看護移工市場供需失衡加劇，主要移工來源國也無法立即大幅增加供給的勞動力，這將導致目前家中有重癱、長期臥床、插管的失能者家庭，可能因為移工「棄重擇輕」而更難找到或留下外籍看護工資源，無論是海外招募、訓練及引進時程都可能拉長至數月以上，供應不足更將推高聘僱成本，也可能對於照顧品質造成影響。

勞動部強調，雖然新法通過後，將造成外籍看護工市場供需失衡加劇，衝擊重症家庭照顧權益，但勞動部將一本初衷，持續簡便申請作業程序及時程，盡力確保重症家庭聘僱外籍家庭看護工權益。

勞動部 外籍看護 巴氏量表 移工

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