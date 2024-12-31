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濟州航空空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況：恐衍生2疾患

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
南韓濟州航空生還者頻問「發生什麼事情」，恐因壓力出現解離性失憶症，後續可能還會出現急性壓力疾患或創傷後壓力障礙。本報資料照片
南韓濟州航空生還者頻問「發生什麼事情」，恐因壓力出現解離性失憶症，後續可能還會出現急性壓力疾患或創傷後壓力障礙。本報資料照片

南韓濟州航空29日發生空難事故，造成179人罹難，生還的其中一名李姓空少，被送到當地醫院甦醒後頻頻提問「發生什麼事情」。精神科醫師楊聰財推測，若非生理損傷或疾病原因，而是由於心理因素引起的記憶喪失，可能是「解離性失憶症」，而當恢復記憶後，還有一定機率罹患「急性壓力疾患」（ASD）或「創傷後壓力障礙」（PTSD

楊聰財表示，解離性失憶症將導致顯著的個人困擾，或在社會、職業、或其他重要領域的損害，短則可在幾周內，長則可到數年才恢復記憶，治療方式包括諮商和心理治療、輔導，此時親友、同事可給予正向的支持與照顧，幫助患者恢復日常生活，當患者記憶恢復後，仍有可能因為曾遭到創傷性事件的片段，出現「急性壓力疾患」（ASD）、「創傷後壓力障礙」（PTSD）。

楊聰財說，空難等重大天災人禍發生後一個月內，當事人或親友可能產生的「急性壓力疾患」，是指暴露於實際或威脅性的死亡、重傷或性暴力情境，也包括親身或目睹他人經歷、獲知親密親屬或朋友遭遇創傷性事件與細節，產生入侵性症狀、負面情緒與解離、迴避、喚起與警覺、焦慮與煩躁，通常持續3天至4周，若症狀超過4周，且符合創傷後壓力障礙的診斷標準，則需要更改為創傷後壓力障礙。

不過，楊聰財指出，大多數急性壓力障礙患者在接受適當的心理、藥物、支持性干預措施和預防措施後，數周內可逐漸恢復正常，然而少數人可能進一步發展為創傷後壓力障礙，因此早期的治療和持續的監測至關重要。

PTSD 創傷 壓力 心理治療 濟州航空 空難

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