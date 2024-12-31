公務人員爭取51勞動節放假 全教總等9民團發動連署

2024年已近尾聲，全國教師工會總聯合會今天表示，若政府真心重視每名公務員的人權，應立即宣布2025年「五一勞動節全民放假」，讓每1名在公部門服務的受雇者，能確實感受到國家對勞動尊嚴的重視。對此，全教總和各個工會、公務人員等9個團體也發起連署，要求行政院回應「五一勞動節全民放假」的民意。

人事行政總處6月時公布「2025年政府行政機關辦公日曆表」，確定五一國定假落空，前院長陳建仁本公開在國會殿堂表示「應可考慮」，到了卓榮泰任內卻又改為「從長計議」，全教總當時即譴責行政院出爾反爾、勞動人權倒退嚕。

全教總表示，卓榮泰轉彎已讓整個內閣團隊更趨消極，10月立法院召開「紀念日及節日實施辦法」公聽會，內政部仍老調重彈，稱放假日多寡影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估。人事行政總處則彷彿事不關己，僅以「配合內政部審慎研議」作結，勞動部則用國定假日是否再增加是全國事務，尊重主管機關內政部意見來卸責。

全教總表示，新任勞動部長洪申翰在就職當天稱「勞動部要成為維護勞權的第一線」，此時更應勇於表態，支持五一國定假，矯正公教人員被排除在外的荒謬現況。

相較於行政部門的漠視民意，全教總也表示，倒是有不少朝野立委提案，將現屬行政命令的「紀念日及節日實施辦法」，提升至法律位階，並有7個版本將勞動節訂為國定假日，期待透過國定假日法制化，完善全體勞工的休假權。

全教總認為，2025年政府行事曆雖已公布，仍要向行政院長卓榮泰喊話，運用行政權即可修改「紀念日及節日實施辦法」，在明年立即終結五一勞動節放假不一致的亂象。

連署網址：https://reurl.cc/Y44n6a