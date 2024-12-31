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今年是史上最暖年 台灣和全球均溫都將創歷史新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年是史上最暖年。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年是史上最暖年。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

2024年發燒，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，台灣和全球的平均溫度都將創下歷史新高。

氣象署表示，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，截至11月為止，全球均溫為15.28度，比百年（1901-2000）平均高出1.28度，足足比去年同期高出了0.11度，也是自1850年以來最高溫的紀錄。根據世界氣象組織（WMO）的最新資訊，幾乎已經可以認定2024年全球均溫創下了歷史新高。

至於台灣，氣象署表示，根據中央氣象署的6個百年測站數據，統計至今年12月29日為止，全台年均溫為攝氏24.97度，超過2020年的24.91度，比百年（1901-2000）平均高出1.66度，創下了自1897年以來的歷史新高。其中，淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武等8站的年均溫，也創下了該站的最高溫紀錄。

暖化 氣象署 高溫

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