快訊

只送不賣！紫南宮元旦發蛇年錢母卡位戰 現場已破2千人如露營場

被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如氣炸喊告還原真相

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻結婚8年難受孕 門諾與生殖中心助生耶誕寶寶圓心願

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮一對黃姓夫妻結婚8年，卻一直無法受孕，後來得知門諾醫院與生殖中心合作，決定再拚一次，終於在耶誕節當天迎來新生命，開心笑得合不攏嘴。圖／門諾醫院提供
花蓮一對黃姓夫妻結婚8年，卻一直無法受孕，後來得知門諾醫院與生殖中心合作，決定再拚一次，終於在耶誕節當天迎來新生命，開心笑得合不攏嘴。圖／門諾醫院提供

花蓮一對黃姓夫妻結婚8年，卻一直無法受孕，媽媽甚至做縮胃手術瘦身備孕，仍沒有好消息。後來得知門諾醫院與生殖中心合作，夫妻倆決定再拚一次，終於在耶誕節當天迎來新生命。屬於高齡產婦黃太太說，女兒活潑又健康，就像中樂透一樣開心，決定女兒小名就叫「小樂透」，難掩興奮之情。

37歲黃先生表示，夫妻倆都愛孩子，結婚8年感情好，健檢沒發現大問題，但一直無法順利受孕；求子過程中、西醫調理都試過，也量測基礎體溫、精準計算排卵期，嘗試多次仍未成功懷孕。年初到門諾醫院健檢看到院方與「禾馨宜蘊生殖中心」合作，重新燃起希望。

「沒想過要放棄！」開心得女的36歲黃太太說，3年前縮胃備孕後月經失調，人工受孕又失敗，心灰意冷時，得知門諾醫院提供花東不孕夫妻治療服務，便拉著先生再拚一次。受孕過程中只有北上4次，其他如諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等都在醫院，少了兩地奔波，更能專心備孕。

後來黃太太成功受孕，由於丈夫是職業軍人遠調外島，懷孕過程她邊工作、邊安胎不怕辛苦，孕期間也曾短暫出血，還好有醫療團隊諮詢、治療，讓她有驚無險成功產女。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，這是第一個門諾與禾馨宜蘊生殖中心合作的成功案例，後續還有3對夫妻正在孕期中。人工生殖最繁瑣的是一連串的諮詢、檢查、用藥等，到成功受孕前跑個十幾次醫院很正常，如今在地就能做好基礎檢查，花東的產婦只需到台北取卵、植入及最後結案，不必舟車勞頓。

門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心自2023年啟動橋接計畫，提供花東不孕夫妻治療服務，由醫院提供諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等，生殖中心負責人工生殖技術，盼兩院合作下，能為備孕夫妻量身打造更適宜的懷孕方案。

門諾醫院、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰，在耶誕節迎接健康女嬰誕生。圖／門諾醫院提供
門諾醫院、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰，在耶誕節迎接健康女嬰誕生。圖／門諾醫院提供

懷孕

延伸閱讀

韓國正妹高雄看耶誕燈丟手機 韓劇迷女警接招讓她喜出望外

新北耶誕環保挖寶趣搶二手好物 市民廣場塞爆

東北角銀幼進耶誕城 新北市議員攜手客運業者促成

拜登為37名聯邦死囚減刑遭批「沒道理」 川普耶誕發文酸嗆：下地獄

相關新聞

80歲免評巴式量表可聘外籍看護修法通過 勞動部：深感遺憾

立法院今天表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將會衝擊重症家庭...

整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

2025年跨年即將到來，不少民眾都會安排戶外跨年行程，大眾運輸也調整營運時間，以利民眾活動結束後能順利搭車回家。聯合新聞網整理出全台北中南捷運、台鐵和高鐵在跨年期間的各項因應措施，讓讀者一文看懂。

台灣今年平均溫度破百年紀錄！1897年來最熱 8測站創高溫紀錄

中央氣象署今召開年終記者會，回顧2024年整年氣象及展望2025年春季狀況，氣象預報中心主任陳怡良指出，全球暖化趨勢持續...

跨年夜1地區有雨、元旦迎曙光機率低 明天之後水氣增加

今天跨年、明天元旦迎曙光，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天天氣穩定，只有東半部地區和恆春半島有零星短暫降雨機率，其...

濟州航空空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況：恐衍生2疾患

南韓濟州航空29日發生空難事故，造成179人罹難，生還的其中一名李姓空少，被送到當地醫院甦醒後頻頻提問「發生什麼事情」。...

病患年就醫逾「2百次」跳出警示 蘇一峰：個人健保總額才是解方

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。