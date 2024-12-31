夫妻結婚8年難受孕 門諾與生殖中心助生耶誕寶寶圓心願

花蓮一對黃姓夫妻結婚8年，卻一直無法受孕，媽媽甚至做縮胃手術瘦身備孕，仍沒有好消息。後來得知門諾醫院與生殖中心合作，夫妻倆決定再拚一次，終於在耶誕節當天迎來新生命。屬於高齡產婦黃太太說，女兒活潑又健康，就像中樂透一樣開心，決定女兒小名就叫「小樂透」，難掩興奮之情。

37歲黃先生表示，夫妻倆都愛孩子，結婚8年感情好，健檢沒發現大問題，但一直無法順利受孕；求子過程中、西醫調理都試過，也量測基礎體溫、精準計算排卵期，嘗試多次仍未成功懷孕。年初到門諾醫院健檢看到院方與「禾馨宜蘊生殖中心」合作，重新燃起希望。

「沒想過要放棄！」開心得女的36歲黃太太說，3年前縮胃備孕後月經失調，人工受孕又失敗，心灰意冷時，得知門諾醫院提供花東不孕夫妻治療服務，便拉著先生再拚一次。受孕過程中只有北上4次，其他如諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等都在醫院，少了兩地奔波，更能專心備孕。

後來黃太太成功受孕，由於丈夫是職業軍人遠調外島，懷孕過程她邊工作、邊安胎不怕辛苦，孕期間也曾短暫出血，還好有醫療團隊諮詢、治療，讓她有驚無險成功產女。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，這是第一個門諾與禾馨宜蘊生殖中心合作的成功案例，後續還有3對夫妻正在孕期中。人工生殖最繁瑣的是一連串的諮詢、檢查、用藥等，到成功受孕前跑個十幾次醫院很正常，如今在地就能做好基礎檢查，花東的產婦只需到台北取卵、植入及最後結案，不必舟車勞頓。