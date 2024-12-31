基北北桃聯手 元旦起取締未經登記改裝排氣管
新北市政府環境保護局今天表示，經基北北桃環保交流合作平台開會決定，114年起元旦起聯手加強取締未經監理登記的改裝排氣管車輛，以加強源頭管制噪音車。
環保局表示，配合環境部和交通部自114年起推行改裝排氣管認證制度，將排氣管設備列為檢驗項目，基北北桃環保交流合作平台日前開會決議，新北與基隆、台北及桃園將聯手取締未經監理登記改裝排氣管車輛。
環保局表示，北北基桃4市環保局、警察局及監理單位將聯手取締作為，範圍涵蓋4市相接鄰主要道路、噪音車陳情熱區，採取夜間攔查、科技執法等措施強化聯防，共同守護民眾居住生活安寧。
環保局表示，114年起，經查未使用經認證排氣管者，將依道路交通管理處罰條例處以900元至1800元罰鍰。即使是經認證的排氣管，若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判定超標，也將依「噪音管制法」處罰1800到3600元罰鍰。
環保局表示，為了有效打擊噪音車，基北北桃持續向環境部建議修正法規，提高罰金和增加吊扣牌照等加強行政處分作為。此外，民眾可透過環境部的網站（https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home）檢舉噪音車輛，環保局將主動聯絡車主進行檢測，若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。
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