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農業部4大政策元旦上路 家貓納入寵物登記、植物診療師納國考

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部自1月起將有部分新政策上路，包含植物診療師納入國家考試、修正農業天然災害救助辦法、家貓納入寵物登記，以及推動「糧食產業全面升級計畫」。圖／聯合報系資料照片
農業部自1月起將有部分新政策上路，包含植物診療師納入國家考試、修正農業天然災害救助辦法、家貓納入寵物登記，以及推動「糧食產業全面升級計畫」。圖／聯合報系資料照片

明天起將邁入2025年，許多新政策也即將開始推動，農業部自1月起將有部分新政策上路，包含植物診療師納入國家考試、修正農業天然災害救助辦法、家貓納入寵物登記，以及推動「糧食產業全面升級計畫」等。

為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，「植物診療師法」於今年7月三讀通過，將於2025年辦理首次植物診療師國家考試，通過考試及領有植物診療師證書者，即可擔任植物診療師並執行專屬業務。

為給予遭受農業天然災害受損的農漁民更符實際之復耕復養需求，將於2025年1月發布修正「農業天然災害救助辦法」，本次修法重點包括檢討並修正現金救助及低利貸款項目及額度、放寬具養殖漁業登記證者不受水權限制得核予救助、訂定6項依產季畫分的長期作物品項、水稻救助得由地方政府依災害嚴重程度向農業部建議救助公告、放寬停泊在漁港區域漁船（笩）的現金救助對象，並明定每年檢討現金救助品項及額度。

為強化貓隻源頭管理並保障動物福利，貓於2025年元旦起納入應辦理登記之寵物，並給予貓飼主1年緩衝期，辦理寵物登記作業不需施打狂犬病疫苗，飼主僅需攜帶貓植入晶片及辦理登記作業即可。

推動「糧食產業全面升級計畫」部分，公糧轉契作獎勵金1萬元／公頃；優質品種獎勵金3200元／公頃；生產資材補助3000至5000元／公頃；在公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，另為輔導收購價格提高每公斤1.5元，調整後相當每公頃增加2萬元，另公糧納入水稻收入加強型保險，讓稻農可獲得更全方位保障。

此外，轉作休耕獎勵金提高1萬元／公頃；不種稻轉作獎勵1.5萬元／公頃，參與雜糧集團產區契作再加碼0.5萬元／公頃。

公糧 寵物 植物診療師法 狂犬病疫苗 農業部

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