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老覺得累…身體恐「免疫衰老」 醫列12點：常感冒、肩頸不適要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
若長時間下來都在感冒、持續疲勞，或者有腸胃問題的民眾，請留意是不是身體正處於「免疫衰老」的狀態。 示意圖／Ingimage
若長時間下來都在感冒、持續疲勞，或者有腸胃問題的民眾，請留意是不是身體正處於「免疫衰老」的狀態。 示意圖／Ingimage

天氣漸冷，不少人因為換季而感冒。然而若長時間下來都在感冒、感到疲勞，或者有腸胃問題的民眾，就要留意是不是身體正處於「免疫衰老」的狀態。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書指出，免疫衰退指的是免疫系統的功能性變化。例如，先天性免疫反應（如巨噬細胞、自然殺手細胞）會變弱，影響抗原呈遞和初期免疫反應的效率；而適應性免疫（如T細胞和B細胞）也會退化。這些變化會導致體內發炎因子增加，進一步加速老化病症。

黃軒也提出12個免疫衰退警示訊號：

持續疲勞：即便充足休息後，仍感到疲倦，日常活動變得吃力，這是因為免疫系統長期處於慢性發炎狀態，消耗大量能量的關係。

腸胃問題頻發：經常腹瀉、便秘或消化不良，這是因為腸道中大約70％的免疫細胞受損，影響腸道菌群的平衡。

常常感冒：感冒或感染頻繁，且恢復緩慢，免疫系統對病原體的防禦力下降。

傷口癒合慢：即使是小傷口也需要較長時間才癒合，並且容易發生感染，這是免疫細胞修復能力減弱的結果。

皮膚問題：經常出現濕疹、皮疹或口角炎，因為免疫衰退導致皮膚屏障功能下降，病菌容易入侵。

頭痛與肩頸僵硬：免疫力下降會影響血液循環和神經系統，導致頭痛及肩頸不適。

情緒波動很大：容易焦慮、緊張或感到情緒低落，因免疫系統與神經系統的交互作用受損。

過敏症狀加劇：對食物或環境的過敏反應變得更加劇烈，免疫系統異常可能導致對無害物質產生過度反應。

莫名的體重變化：無法透過飲食或運動解釋的體重波動，這可能是免疫系統影響新陳代謝的結果。

口腔問題：免疫功能下降，導致口腔黏膜的防禦力降低，常出現口腔潰瘍或牙齦發炎。

肌肉或關節疼痛：在沒有明顯運動或外傷的情況下，經常感到肌肉痠痛或關節僵硬，這是慢性發炎導致的組織損傷。

頻繁低燒：慢性發炎導致體溫稍微升高，使人經常感到發熱，但未達到明顯的發燒標準。

黃軒提醒，及早識別這些徵兆並作出適當的生活方式調整，可以有效延緩免疫系統的衰退。建議保持規律的作息與運動、均衡飲食、補充營養、管理壓力、定期進行健康檢查，並接種疫苗，以促進免疫健康。

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