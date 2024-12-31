日本進口水果出包 鮮金柑、草莓都驗出禁用農藥

日本進口產品出包！衛福部食藥署公布，今年最後一批邊境檢驗不合格產品清單，16個品項中有7項為日本進口的產品，包含4批鮮金柑，以及各1批的草莓、焙茶粉和黃金奇異果，其中鮮金柑被檢出禁用農藥，已退運或銷毀逾600公斤，邊境採加強抽批至明年6月29日；草莓同樣農藥違規，採監視查驗至明年5月底，違規品已退運或銷毀。

針對今天公布的最新邊境檢驗不合格產品清單，食藥署副署長林金富說，東和水果有限公司從日本宮崎輸入2批鮮金柑，檢出殘留殺蟲劑氟大滅0.01至0.02ppm，依規定為不得檢出，製造廠均為TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.，總計退運或銷毀455.25公斤，邊境檢驗強度維持100%逐批查驗。

另2批違規的鮮金柑，1批由金果貿易股份有限公司從宮崎輸入，檢出殘留農藥氟大滅0.05ppm，製造廠為KOBE YOKO CO., LTD.，退運或銷毀75公斤；佳和鮮果貿易股份有限公司從宮崎輸入的品項，檢出殘留殺菌劑Isofetamid 0.03ppm，退運或銷毀82.5公斤，邊境檢驗強度為2％至10%，調升抽驗比率達20％至50%。

林金富表示，近半年邊境受理日本報驗柑橘類189批，檢驗不合格有7批，不合格率3.7%，違規原因都是農藥殘留，邊境從今年12月30日至明年6月29日，對日本其他柑橘類產品，採加強抽批查驗。

泓鑫農產有限公司從日本香川進口的鮮草莓，檢出殘留農藥亞派占0.7ppm，製造廠為YUSHO CO.,LTD.，依規定為不得檢出。近半年從日本報驗輸入的草莓235批，檢驗不合格有3批，不合格率1.3%，在邊境對日本草莓的監視查驗規範，配合每年約12月至隔年4月的產季，延長寬列至114年5月31日。

今天公布的不合格品項共16件，分別為4批日本出口鮮金柑、鮮草莓、焙茶粉和黃金奇異果；中國大陸白蘿蔔、甜椒、鮮奇異果 ；越南青花菜；秘魯鮮藍莓；韓國大白菜；印尼花生醬、椰子糖塊；美國石榴。