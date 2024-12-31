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公費流感元旦起全民皆能打 新北衛生所、診所隨到隨打

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局指出，協調29區衛生所及700家合約院所，可隨到隨打，並持續開設社區接種站，呼籲民眾盡早施打。圖／新北衛生局提供
新北衛生局指出，協調29區衛生所及700家合約院所，可隨到隨打，並持續開設社區接種站，呼籲民眾盡早施打。圖／新北衛生局提供

衛福部日前公布，明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，全國滿6個月以上尚未接種民眾、持有居留證之外籍人士皆可接種。新北衛生局指出，協調29區衛生所及700家合約院所，可隨到隨打，並持續開設社區接種站，呼籲民眾盡早施打。

據疾管署監測資料，全國自10月起累計342例流感併發重症病例，死亡病例75例，死亡數為近十個流感季最高；新冠併發重症本土病例累計411例，其中92例死亡，未接種過流感疫苗以及新冠疫苗高達9成，而研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法。

衛福部日前公布，明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，提供全國滿6個月以上尚未接種民眾(含持有居留證之外籍人士)接種，至疫苗用罄止。同日起新冠疫苗提供Novavax JN.1疫苗，接種對象開放滿12歲以上且尚未接種 Moderna JN.1的人接種，至疫苗用罄止；新冠Moderna JN.1疫苗則持續提供6個月以上全齡民眾接種，籲請民眾踴躍接種流感及新冠疫苗。

衛生局提醒，近日冷氣團來襲且年底大型活動多，呼吸道病毒感染風險增加，民眾仍需落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會。

明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，全國滿6個月以上尚未接種民眾、持有居留證之外籍人士皆可接種。圖／新北衛生局提供
明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，全國滿6個月以上尚未接種民眾、持有居留證之外籍人士皆可接種。圖／新北衛生局提供

死亡 流感疫苗 衛生局

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