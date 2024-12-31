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貨櫃車行駛國道未辨識車牌須過磅 宣導期再延長1年

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌（CMS），則應進地磅站過磅。本報資料照片
貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌（CMS），則應進地磅站過磅。本報資料照片

為維護高速公路路面品質、橋梁結構安全及行車安全，並降低貨櫃車超載情形，高速公路局規範，未來貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌（CMS），則應進地磅站過磅；原規畫10月1日至12月31日為宣導期，由於配套措施仍須檢討，因此延長至明年12月31日。

為避免貨櫃車超載，未來貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方資訊可變標誌（CMS），則應進地磅站過磅；高公局說，如CMS有顯示自身車號，則免進地磅站過磅，未依規定進站過磅者視為逃磅，可處9萬元罰鍰。

高公局表示，原規畫今年10月1日至12月31日為宣導期，考量「港區進口超重櫃篩選警示系統」運作及轉歸責違規超載罰單等配套措施尚需時間滾動檢討或釐清，將宣導教育期延長至明年12月31日。

高公局提醒，明年1月1日至12月31日宣導教育期間，維持現行將超載、逃磅等資料函送公路局、航港局及貨櫃公會參考納入公司管理及宣導教育模式。

此外，高公局也說，貨櫃車行經國道未設動態地磅的靜態地磅站或其他主線路段時，仍維持現行配合員警指揮過磅方式。至於目前國道沿線設有44處地磅站，員警於現場執勤期間，如遇貨櫃車過磅超載，則由執法單位依道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例論處。

貨櫃 高公局 高速公路

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