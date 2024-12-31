憂大醫院擴張、小醫院萎縮 地區醫院挺個別總額新制

衛福部健保署研議重啟門診減量措施，明年起將在全台實施「醫院個別總額制」，讓醫界擔心中重症病人變成醫療人球，醫學中心則憂心研究教學功能萎縮。反對聲中，地區醫院「逆風」持正向態度，社區醫院協會理事長朱益宏說，台北分區現行的攤扣作法，會讓醫學中心愈來愈擴張，地區醫院則愈來愈萎縮，建議新制盡快實施，但針對醫院下轉病人至地區醫院，應設置配套。

本報日前獨家報導，國內分級醫療失衡，醫學中心輕症門診量劇增，而目前台北區、北區醫院是採分區共管、攤扣制度，即設有分區總額上限，超過者由分區內醫院依服務量比率，以點值打折方式吸收。依健保署目前規畫，醫院個別總額制要求各醫院年度健保點數不可超過前一年點數，超過部分點值將打折，或直接「斷頭」完全不予給付。

朱益宏表示，台北分區的作法形同「吃大鍋飯」，轄內醫院申報點數合計若超過目標值，即以公式計算，要求醫院各自吸收一部分，藉此讓健保點值維持在較合理的範圍，但台北區70多家地區醫院，超過3分之2、約50家地區醫院年度健保點數均呈現持平狀態沒有成長，攤扣的作法對於醫療服務量穩定的地區醫院相對不公，其他分區的地區醫院也面臨類似狀況。

「地區醫院肩負社區型醫療，而社區人口、疾病型態固定，醫療服務量要成長有其困難。」朱益宏說，現行台北分區作法，讓地區醫院即使醫療服務沒有成長，也會被攤扣，而在地區醫院醫療服務量持平的情況下，區內醫學中心醫療服務量每年成長至少5%，且多家醫學中心正在建設新大樓，大樓啟用後成長率預計再提升，甚至可達15%，實施攤扣制會讓地區醫院愈來愈萎縮，醫學中心愈來愈擴張。

朱益宏表示，比照南區方式實施醫院個別總額制，可讓各醫院財務更有保障、更可預期，醫學中心因政策導致的醫療服務量成長，健保署也擬定配套措施保障，且南區實施該制度多年，也未出現大醫院擔憂的醫療人球問題，反而可讓大型醫院選擇病人，讓輕症門診減量，設法與下游醫院合作，把病人下轉。

新制實施後，地區醫院病人增加，醫療服務量也會提升，面臨斷頭的機率恐增加。朱益宏表示，大醫院下轉慢性病等輕症病人，是承接分級醫療政策使命，新制若讓病人、醫療服務量增加，屬良性上升，待制度施行後，建議可依實際分流情況，透過計算公式等配套措施，調整地區醫院個別總額上限，讓地區醫院更安心接收轉診病人。