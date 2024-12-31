跨年夜探14度低溫、山區更冷 元旦雲量增北東零星短暫雨

今天東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，北部及東部迎風面以陰天為主，中南部天氣相對較晴朗，不過南海有局部中層雲系北上，也導致南高屏一帶雲量偏多，局部地區為陰天，至目前台灣僅為東部有零星降雨，早晨氣溫仍有些寒意。

今晚跨年夜到明日元旦天氣部分，林孝儒說，雖然說東北季風再稍有些減弱，不過氣溫變化不大，今晚各地市區夜間低溫約14至17度，山區或空曠地區局部地帶可能再低1至3度。參加跨年活動或賞夜景，務必穿著保暖衣物以防著涼。

從明天開始，南方雲系逐步北移影響台灣，各地雲量增多。林孝儒表示，迎風面的北部及東部會有零星短暫陣雨，中南部山區也可能出現降雨，建議攜帶雨具以備不時之需。

林孝儒表示，元旦過後至周末，台灣依然處於東北季風影響下，北部及東部將維持陰天有短暫雨的天氣型態，中南部周三至周四受南方雲系影響，也將以陰或多雲天氣為主，並有局部短暫雨機會。預計要到周五起，隨著南方雲系逐漸減少，中南部天氣才會逐漸轉為晴時多雲。

氣溫方面，林孝儒表示，未來幾天變化不大，北部及東部高溫約17至20度，低溫13至16度；中南部高溫約20至23度，低溫14至17度。整體來說，早晚仍偏涼。初步來看，台灣下一波較明顯的降溫可能要落到下周一才逐漸有些變化可能，後續天氣變化值得再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。