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彰化、屏東接棒推觀光亮點 加碼6縣市台灣觀巴3折優惠
交通部觀光署與各縣市推動「台灣觀光100亮點」，透過「環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任亮點主打星，共同推動亮點旅遊。今由12月主打星台北市、嘉義縣、嘉義市，交棒給明年1月的彰化縣、屏東縣。觀光署明年第1季也加碼推出台北、新北、桃園、彰化、高雄及屏東台灣觀巴旅遊套裝行程3折優惠。
觀光署推動台灣觀光100亮點，2024至2025年總經費約4400萬元，補助各縣市160萬元、200萬元及240萬元不等經費用於行銷觀光亮點。現由12月主打星台北市、嘉義縣、嘉義市，交棒給明年1月的彰化縣、屏東縣。
彰化縣城觀處表示，明年1月以「祈福月」為主軸，以「彰化八卦山大佛祈福 探尋半線的歷史文化」宣傳彰化縣入選的亮點「扇形車庫」、「八卦山大佛」、「鹿港老街」、「田尾公路花園」、「台灣優格餅乾學院」，並推出「2025彰化月影燈季」活動，展出璀璨閃亮燈光秀與可愛emoji裝置。另外，遊客參加「愛玩彰化LINE@」實境解謎遊戲活動、數位集章活動，有機會抽中iPhone手機、Switch OLED、Airpods、拍立得相機等好禮。
屏東縣交通旅遊處也表示，屏東縣以「山水共暖，湯映冬春」為口號，邀請大家來屏東四重溪溫泉季，並順遊「勝利星村創意生活園區」、「龍磐公園」、「老七佳部落」、「旭海觀音鼻自然保留區」、「六堆客家文化園區」等亮點，另加碼「亮點集時樂」電子集章加碼贈品，包含空拍機、Marshall藍芽喇叭、Coleman印地安帳篷等好禮。
觀光署指出，台灣觀巴旅遊套裝行程明年除花蓮地區1折優惠外，持續現行2人同行1人免費優惠方案，現配合「台灣觀光100亮點」環島月月Party活動，明年第1季加碼推出台北、新北、桃園、彰化、高雄及屏東等地區台灣觀巴旅遊套裝行程3折優惠措施。
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