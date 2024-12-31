台灣今年平均溫度破百年紀錄！1897年來最熱 8測站創高溫紀錄

中央氣象署今召開年終記者會，回顧2024年整年氣象及展望2025年春季狀況，氣象預報中心主任陳怡良指出，全球暖化趨勢持續，今年1月到11月全球平均氣溫比百年（1901至2000年）平均高出1.28度，不論海洋或陸地的高溫都很明顯，成為自1850年以來第1高溫。

陳怡良表示，今年台灣平均溫度將成為1897年以來最熱的一年，平均氣溫為24.97度，比百年平均年高出1.66度。今年1至11月平均氣溫比氣候值高出1至2.4度，僅12月與氣候值相比低0.5度；而全球年均溫有可能再創下1880年以來的歷史新高，超過去年剛創下的紀錄。

陳怡良說明，統計至12月29日止，全台年均溫為設置24.97度，超過2020年的24.91度，創下歷史新高，其中淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武等8站，年均溫均創下該站最高溫紀錄。

雨量方面，台灣年累積雨接近正常，但降雨分布不均，今年春雨及梅雨偏少，夏季及秋季則因颱風降雨影響而偏多；今年氣溫極端偏暖，降雨主要來自颱風，梅雨季前雨量偏少，梅雨季後因颱風雨量偏多。

陳怡良指出，今年1月雨量未達到氣候值5成，2至4月雨季雨量偏少，雨量約為氣候值的8成，5至6月梅雨季偏少，雨量僅達氣候值的6成，7至8月夏季有凱米颱風，9至11月秋季有摩羯、山陀兒、潭美、康芮、銀杏、桔梗、天兔、萬宜等颱風，12月雨量正常偏少，雨量僅達氣候值6成。

颱風部分，陳怡良說，今年西北太平洋生成26個颱風，比氣候值25.4個多，今年發布4個颱風警報，其中3個颱風登陸，包含凱米、山陀兒、康芮。

陳怡良表示，今年秋季總計有15個颱風生成，為史上第3多，統計1958至2024年9至11月北太平洋西部海域颱風生成數，氣候平均有10.8個，其中1964年有19個最多，2024年15個為第3多。

展望未來一季，目前12月份海表面溫度距平；觀看聖嬰指標關鍵區域，目前熱帶中東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰現象雖有發展，但強度偏弱，預測2025年春季之後將回復至正常。

由歷史資料分析顯示，反聖嬰隔年1至3月的台灣氣候，有氣溫略偏低、西半部雨量偏少、東半部雨量偏多的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同。

陳怡良說，檢視該署及各國數值模式的預報，經綜合研判，2025年1至3月各地平均氣溫以接近正常的機率較大，雨量則為正常至偏少。

陳怡良指出，反聖嬰持續發展，但強度偏弱，未來氣溫正常但與氣候值相比仍偏高，雨量正常偏少。雖然全球暖化下年均溫再創新高，但1、2月仍是平均氣溫較低的月份，同時也常有極端低溫發生的機率。

另外，陳怡良提醒，民眾在冷氣團或寒流影響期間，適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器等應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

此外，冬季大氣穩定，境外移入或境內產生的汙染物不易擴散，易造成細懸浮微粒濃度偏高，空氣品質不佳的情況，敏感族外出需注意防護作為。

另外，陳怡良指出，氣象署為服務民眾對氣象科學有進一步認識，推出「雲寶問天氣」系統，今年12月18日更推出語音諮詢服務，讓民眾能隨時隨口解決氣象科學疑問。