「國民貨車」FUSO Canter 全面升級 新年式隆重登場

FUSO Canter 年式更新再進化 性能升級更加高效 購車早鳥優惠 搶進新年商機。 圖／DTAT 提供

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT），針對國民貨車代表 Canter 推出新年式車型，以多項升級滿足國內法規需求，尤其在引擎效能調校與安全規格等再進化，展現出對於駕駛者與貨物需求的全面關注。DTAT針對新年式Canter五噸貨車車款更以出廠便完成代檢、快速完成交車/領牌、獨家設定的全新貨床，進一步滿足市場需求。不僅如此，全台服務廠進行【時來運轉．蛇龍舞春】服務活動，不僅有28項免費車輛健檢，還有購車優惠活動，讓車主在歲末年終之際與運輸夥伴返廠回春，共同迎接新一年的挑戰。

FUSO Canter 年式更新：全面升級 強勢登場

FUSO Canter 作為國民貨車的代表，自問世以來已超過60年，始終以穩定可靠的性能陪伴頭家創造商機。Canter 不斷精進以回應市場需求，現推出的新年式Canter 以更全面的性能與安全配備，幫助頭家「Safe又So富」。

新年式 Canter 站在頭家角度思考再次進化，加寬貨床使其擁有日系同級中較寬大的載貨空間，並升級鋼材作為橫樑材質，具備更加出色的耐用性，進而讓每趟運輸裝得更多，提升物流效率。同時，經過優化的引擎，不僅動力表現更為出色，更以與同級相比較低稅金，降低車主營運成本，並且提升 DPF 排碳效能，提升使用壽命與便利性，真正做到省錢又高效，再透過世界首創DUONIC濕式雙離合器自手排系統，結合自排的便利性與手排的耐用性，讓新手駕駛也能輕鬆上手。

除了效率與便利性，新年式Canter 不僅率先符合台灣法規的基本要求，更主動加入多項先進的安全配備，展現對駕駛與貨物的全方位守護。車輛搭載了AEBS自動緊急煞車系統，能在危險發生時自動煞停，有效降低碰撞風險；BOS煞車優先系統則確保緊急情況下煞車的絕對優先，進一步提升安全性。HAS坡道起步輔助系統則在坡道起步時穩定車輛，讓駕駛更加安心。此外，還將更高解晰的7吋四鏡頭行車視野輔助系統整合進車輛，提供無死角的清晰視野，讓行車更加安全可靠。

新年式FUSO Canter現推出早鳥優惠價，邀請頭家們提早入主，搶占市場商機。無論是創業新手還是資深頭家，都能與新年式 Canter 一同攜手開創更大的事業版圖，買堅達賺大錢。

【時來運轉．蛇龍舞春】服務月：歲末迎新感恩回饋

為感謝客戶一整年來的支持與信賴，FUSO特別於2024年歲末至2025年新春期間推出【時來運轉．蛇龍舞春】服務月活動，為所有車主提供專屬的回廠優惠與感恩回饋。即日起至2025年1月24日，享有以下多重優惠，讓您的愛車在歲末煥然一新，迎接新年挑戰的同時，也讓每一趟運輸更加安全可靠：

1. 28項免費車輛健檢服務：涵蓋動力、冷卻、尿素、底盤及輪胎系統的全面檢查，確保車輛行駛狀態良好，為新一年的挑戰做好準備。

2. 指定零件更換85折優惠：針對健檢中涉及的動力系統、冷卻系統、尿素系統、底盤系統及輪胎系統提供零件更換85折優惠，讓維修更經濟實惠。

3. 鈑噴8折優惠：活動期間，不分品牌與車型，進廠整裝鈑噴可享【鈑烤工資8折】及【外觀件零件8折】優惠，讓愛車煥然一新。

4. 輪胎8折換新優惠：針對乘用車、FUSO Canter 3.49噸與5噸小型貨車，提供輪胎8折換新優惠，提升行車安全性。

時來運轉 ◎ 蛇龍舞春 FUSO 推出歲末感恩健檢活動，享多項維修與零件優惠，迎接新年安全上路賺大錢。 圖／DTAT 提供

未來 DTAT 也將持續與台灣頭家及車主「一起運轉，深耕台灣」共同打拼事業，期望透過全台完整通路、優質產品、高品質服務，成為車主們的最強後盾，一同做大事、成英雄！