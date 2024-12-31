因應跨年人潮 新北16條公車路線延後收班
新北市交通局表示，今天跨年夜16條公車路線將延到元旦凌晨零時起發末班車，另元旦新北市路邊汽、機車停車格平日收費路段暫停收費一天；觀光及商圈假日收費路段維持收費。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，16條公車路線為909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右，配合跨年活動，將分別延到元旦凌晨零時或1時發末班車，車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」。
另外，交通局停車營運科長許芫綺說，新北市路邊汽、機車停車平日收費路段元旦均暫停收費一天。
許芫綺指出，因應出遊及逛街採買人車潮，假日收費路段則照常收費，包含金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈路邊汽、機車收費停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言