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因應跨年人潮 新北16條公車路線延後收班

中央社／ 新北31日電

新北市交通局表示，今天跨年夜16條公車路線將延到元旦凌晨零時起發末班車，另元旦新北市路邊汽、機車停車格平日收費路段暫停收費一天；觀光及商圈假日收費路段維持收費。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，16條公車路線為909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右，配合跨年活動，將分別延到元旦凌晨零時或1時發末班車，車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」。

另外，交通局停車營運科長許芫綺說，新北市路邊汽、機車停車平日收費路段元旦均暫停收費一天。

許芫綺指出，因應出遊及逛街採買人車潮，假日收費路段則照常收費，包含金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈路邊汽、機車收費停車場。

元旦 公車 新北 跨年

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