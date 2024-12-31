因應跨年人潮 新北16條公車路線延後收班

2025年跨年即將到來，不少民眾都會安排戶外跨年行程，大眾運輸也調整營運時間，以利民眾活動結束後能順利搭車回家。聯合新聞網整理出全台北中南捷運、台鐵和高鐵在跨年期間的各項因應措施，讓讀者一文看懂。

2024-12-31 11:34