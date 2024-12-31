跨年夜1地區有雨、元旦迎曙光機率低 明天之後水氣增加

今天跨年、明天元旦迎曙光，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天天氣穩定，只有東半部地區和恆春半島有零星短暫降雨機率，其他各地多雲，有些地方可見陽光。南方水氣向北移動，今晚開始中南部山區逐漸轉為短暫降雨的天氣型態；明天雲量更多，預估西半部山區、澎湖短暫降雨，其他各地零星短暫降雨，金門馬祖多雲到晴可見陽光。明天清晨看到曙光的機率低一些些。

伍婉華表示，未來1周依舊是東北季風和南方雲系交替影響的天氣狀況，今天有一波高壓南下，所以東北季風增強，但東北季風隨著高壓向東移動，明天就會稍微減弱。後面蒙古依舊有北方高壓一波波南下，周五到下周一波一波東北季風影響的天氣型態。

今天東半部、南部地區雲量多，中部以北可見陽光，但有時雲還是比較多。伍婉華表示，南海有些雲系，隨著氣流今晚到明天逐漸影響台灣，所以今晚到明天各地雲量逐漸增多，漸漸到明天有短暫降雨現象。

伍婉華表示，明天之後水氣增加，大台北、東半部地區、恆春半島、西半部山區會有局部短暫降雨機率，澎湖、其他地方有零星短暫降雨機率，金門馬祖還是多雲到晴。

周四水氣更多，伍婉華表示，尤其東北部會有局部較大雨勢，會比較濕涼的感覺。周五水氣漸漸減少，又有一波東北季風南下，降雨地方在北部、東半部、恆春半島，其他各地的雨到下半天漸漸緩和。周六到下周一波波東北季風影響，北部、東半部迎風面地方依舊是容易下雨的區域，其他各地多雲到晴。

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨最低氣溫是新北石碇8.9度低溫，其次是苗栗農改場9.1度。未來1周溫度變化不大。今天東北季風增強影響，北部和東北部比較涼，感受比較明顯，預估北部、東北部高溫19度；花東、中南部溫度下降一些些，感受上比較舒適，甚至南部還有24、25度高溫。東北季風明天減弱，但南方雲系影響，各地高溫都下降2至3度左右，日夜溫差比較小。

伍婉華表示，周四到周五水氣漸漸減少，但周五開始一波波東北季風影響，北部、東北部高溫下降16、17度。這幾波低溫部分，今晚到明天清晨注意保暖，中部以北、東北部13、14度，其他各地15至17度；周末低溫會再冷一些些，整個西半部和東北部低溫13、14度，其他各地15、16度。