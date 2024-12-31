2024神回顧／《排球少年！！》、《柯南》…動畫片霸榜！年度10大熱門在台上映電影

《網路溫度計DailyView》

又迎來一年的尾聲，這一年裡你看了多少部電影呢？今年有許多掀起熱烈討論的人氣電影，創下票房佳績。不但有讓「排民」們在戲院感動落淚的《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》，年年都吸引許多柯南迷的柯南劇場版也榜上有名；此外，國片諸如《鬼才之道》、《角頭－大橋頭》的表現也十分亮眼。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出2024年討論度最高的10大電影，一起來看看這個年度電影榜單吧！

（完整榜單請見文末）

動畫電影佔據4名！人氣動漫「劇場版」看出驚人粉絲力

在今年的年度10大電影中，可以看見「動畫電影」就佔據了4名，包含《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》、《腦筋急轉彎 2》、《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》等，其中《排球少年！！》劇場版更是衝上年度第2，從中可以發現動畫產業影響力不容小覷。入榜的4部動畫電影中，有3部為人氣動漫作品的「劇場版」，顯示出其實動漫本身的熱門程度也非常重要，死忠粉絲相當於票房保證，也帶來高度討論。

國片《角頭－大橋頭》、《鬼才之道》皆上榜 「續作」電影超賣座

除了動畫電影外，今年的國片也引起不少關注，入圍11項金馬獎的《鬼才之道》登上年度第8名；8月上映後相關討論立刻淹沒社群的黑幫電影《角頭－大橋頭》則是成為2024年的網路聲量冠軍。其實榜單中也可以發現，「續作」電影創下非常好的成績，除了《角頭－大橋頭》外，《死侍與金鋼狼》、《沙丘：第二部》、《腦筋急轉彎 2》也都是人氣電影的續作。

重大獎項帶動網路討論 《破墓》、《九龍城寨之圍城》登上排行榜

除此之外，重大獎項也帶動網路討論聲量。今年在韓國第45屆青龍獎拿下最佳導演（張在現）、最佳女主角（金高銀）、攝影燈光獎（李模介、李成煥）、最佳美術獎（徐聖景）等4大獎的《破墓》，登上年度網路聲量第10名。代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，並在多個國際影展放映的《九龍城寨之圍城》，也在年度網路聲量排行中名列第5。

《網路溫度計DailyView》精選3部不同領域的年度電影簡介，這些2024年超人氣強片你都看過了嗎？還沒看的記得快去補進度！

NO. 10 《破墓》（파묘）

《破墓》堪稱2024年最賣座的韓國驚悚片，電影以「武覡」（男、女巫師的簡稱）為主要角色，講述他們遇到的一連串超自然事件。由青龍影帝崔岷植、《鬼怪》金高銀、《黑暗榮耀》李到晛和《機密同盟2》柳海真共同主演，在韓國造成現象級的討論，票房更是突破韓國影史紀錄。《破墓》在台灣上映後，同樣造成話題，於社群上形成熱潮。

今年3月，《破墓》曾因為片中主角群們「在臉上寫漢字」的畫面造成韓國及中國網友的網路論戰，也引發台灣網友關注，帶起一波網路聲量。年底《破墓》則因為在第45屆青龍電影獎中以入圍12個獎項、拿下4項大獎的佳績成為討論焦點，網友們紛紛表示「《破墓》真的好看」、「《破墓》的結尾好熱血！ 韓國真的很會拍這種全員集合」、「當然金高銀演很好，但《破墓》另外三個（演員）其實不輸她」。

NO. 2 《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》

說到今年討論度最高的人氣動畫電影，《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》絕對當之無愧。《排球少年！！》劇場版不只在年度電影網路聲量排行榜中高居第2名，同時也登上今年「日本人氣動漫劇場版電影」的網路聲量NO. 1。此外，該片更創下驚人的票房，一舉成為「台灣影史日本電影票房」第3名。

在《垃圾場的決戰》中，主角日向翔陽所在的烏野高中，和亦敵亦友的音駒高中之間有著極深的淵源。被稱為「烏鴉」的烏野和被稱為「貓」的音駒從教練身為選手的時代就有特別的交情，兩校雖然打過多次練習賽，但卻沒有在正式場合對戰過。《垃圾場的決戰》即為烏鴉和貓在春高（全日本排球高等學校錦標賽）的宿命對決，這場「不能重來的比賽」牽引出選手、教練及兩個球隊之間特別的情感，讓許多粉絲在電影院感動落淚，「今年最棒的電影」、「不管刷幾次，都如初戀那一次」、「真的是場無可挑剔的好比賽」、「心中的各種情緒連同淚水不斷湧出來」。

NO. 1 《角頭－大橋頭》

今年為賣座強片《角頭》系列IP邁入第10年，推出的前傳《角頭－大橋頭》將時序推回到系列作首部電影之前，帶大家看見所有江湖恩怨的源頭，從「第一戰」中揭開之後宏大的《角頭》宇宙。不只蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢等資深演員飾演幫派大佬，還有人氣超高的王陽明、懷秋、施名帥、鄭人碩等中、新生代演員，從預告片開始就讓影迷萬分期待。

在《角頭－大橋頭》中，黑幫二代Micheal（王陽明 飾）自海外歸國，並意圖重新「整頓」角頭，導致各個派系群起反抗，展開一場幫派鬥爭。除了精彩的武打場面之外，重量級演員們精湛的演技也讓人看得十分過癮，一個微小的眼神、動作都能夠震懾人心。電影上映後相關討論攻佔各大社群，成為年度網路討論聲量最高的電影，「真的超精彩，邊看邊讚嘆」、「老一輩看的是回憶，年輕一輩看的是好奇」、「《角頭》有很多台灣老演員，其實是很好入口的娛樂片」。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『2024年度熱門在台上映電影』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章

2024神回顧／想跟媽朋兒一起在家看淚之女王！年度必看熱門韓劇TOP 10

2024神回顧／除了《墨雨雲間》還有哪些黑馬？年度十大超人氣陸劇

2024神回顧／破防、活網、已購買小孩愛吃！年度爆紅流行語TOP 10 冠軍曾登牛津詞典

2024神回顧／〈APT.〉、〈晚安大小姐〉不是第一！年度十大爆紅神曲揭曉

2024神回顧／棒球12強、巴黎奧運…世界都看見台灣！體壇豐收年度十大話題