分級醫療漏洞 「院前診所」申報量高 新制擬打折給付

健保明年推動醫院總額新制，門診減量為重點，期落實分級醫療，避免輕症患者前往大醫院，但上有政策下有對策，部分醫院設置「院前診所」，讓院內醫師到診所看診。醫師公會全聯會提案希望遏止亂象，已在健保共擬會議中提案通過，若醫師執業登記在醫院，但於診所中每月申報量過大者，健保給付打折，預計600多人受到影響。

健保牙醫門診、中醫門診、西醫基層、醫療院所，各自有其總額；若醫院醫師至西醫基層看診，形同跨越總額。醫師公會全聯會西醫基層醫療服務審查執行會召委黃啟嘉指出，這些醫師的執業登記在醫院，服務量卻耗用西醫基層總總額，形同迫害分級醫療，逃脫醫院管控，讓西醫基層點值低落。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，台北區健保點值一直低落，今年浮動點值一直在一點0.81元至0.83元之間，其他分區大約都有一點0.9元，相比之下，差距不小。院前診所平均每位病人申報點數是一般診所的兩倍，病人數量也不少，造成點值消耗。

黃啟嘉說，院前診所雖然合法，但並不合理，在健保資源有限的狀況下，應該要妥善管理，現在不只台北區出現院前診所，全台各地也陸續開始出現，上周於健保共擬會議中提議，針對院前診所亂象應該進行管理，已獲通過。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，共擬會議通過醫師公會全聯會提出的跨總額申報改善方案，將醫院醫師到診所服務者，若每個月健保申報量超過10萬點， 超過的部分點值打75折給付，預計影響人數約600人，影響金額約3億元，後續待報衛福部同意等，上路時間尚未確定。